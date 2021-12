Corona - Test: mein erster Titel heute Mittwoch

Dallenwil Vom Wald auf die Drechselbank: Das passiert mit dem geschlagenen Holz

In dieser dreiteiligen Herbstserie begleiten wir das Holz von seinem Ursprung im Wald über den Abtransport ins Tal bis zu seinem Verarbeitungsort. In der dritten Folge zeigt Forstwart Franz Niederberger auf dem Adventsmarkt Wirzweli, was mit dem geschlagenen Holz unter anderem geschieht.