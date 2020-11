(TEST) Der andere Starpianist: Oder wie spiele ich Fussball mit Prokefjew Daniil Trifonow ist der grosse Unbekannte der grossen Pianisten. Und der beste von ihnen. Christian Berzins 12.11.2020, 12.03 Uhr

Daniil Trifonow bei seinem Debüt am Lucerne Festival. Georg Anderhub

Meine Begleitung hielt es damals im Festspielsommer 2019 nicht mehr aus, verliess in der Pause die Kirche, Tränen in den Augen. Es war zuviel des Guten: Zu viel Ausdruck, zu gross die Abgründe, zu fordernd das Programm. Es war ein denkwürdiger Abend, der sich da am Verbier Festival ereignet hatte. Pianist Daniil Trifonov hatte kühn das 20. Jahrhundert durchschritten: bald mit brutaler Wucht, bald zärtlich flehend.

Ausgehend von Alban Bergs op. 1 ging die Reise via Ligeti, Stockhausen zu John Corigliano. Und dann, nachdem das Publikum um 22.15 Uhr erledigt zu seinen Füssen lag, ihn auf Händen aus der katholischen Kirche getragen hätte, setzte er sich zur Zugabe an den Steinway – und liess 4.33 Minuten lang die Stille klingen, «spielte» John Cages «4.33», in dem es 4 Minuten und 33 Sekunden lang zu schweigen gilt. Da war es, der letzte Beweis von Trifonovs Genie.

Geboren am 5. März 1991



Tschaikowsky-Wettbewerb-Sieg 2011

Debüt Lucerne Festival 2016

Trifonov ist jener Pianist, den die «Süddeutsche Zeitung» in ihrer plumpen Attacke vor zwei Monaten gegen Ivor Levit aufs Schild hob, alsob er da nicht schon längst wäre. Aber im Unterschied zu Levit lebt Trifonov medial hinter einem Eisernen Vorhang. «Gute Frage!», sagte er mir beim letzten Gespräch, «aber ich kann dazu nichts sagen.»

Hat er Angst?

Schon die erste Erkundigung damals im Basler Künstlerzimmer, ob er gut gespielt habe, mochte er nicht. Hatte er Angst, dass er auf die verhauene Eröffnungskadenz angesprochen würde, in der sein Übermut ihm im Wege stand? Dabei zeigte doch gerade diese Stelle, wie grandios es dieser junge Mann versteht, mit grösstem Risiko in die Klavierkonzertschlachten zu ziehen.

Trifonov taumelt jeweils gedankenverloren auf sein Instrument los, hinter jedem Ton entdeckt man alsbald seine Zweifel. Das macht diesen Pianisten so gross. Doch auch auf diese Bemerkung hin murmelte er in e-Moll-artiger Unentschlossenheit:

«Manchmal denke ich,

dass mein Spiel

nicht so gut war.»

«Manchmal denke ich, dass mein Spiel nicht so gut war.» Und dann, sich triumphierend die Bestätigung für seine Ehrlichkeit gebend, sagte er mit hellem G-Dur-Selbstverständnis: «Und siehe da: Es war tatsächlich nicht so gut!»

Der Auftritt in Verbier war kein Zufall. Trifonow gehört zum innersten Kreis der dortigen Festivalfamilie, die sowohl von den Mäzenen als auch den Künstlern stark russisch geprägt ist. «Russische Familie?», sagt Trifonow ungläubig und wertet damit auch diese Frage als unbeantwortbar ab. Er weiss zu gut: Würde er nun ein «Nein» oder ein «Ja» sagen, käme das Gegenüber bestimmt auf die Idee, ihn über seinen Förderer Valery Gergiev, den Zaren des russischen Musiklebens und Vertrauten von Putin, auszufragen. Und schon würden die Fragen zur völkerwiderrechtlich zurückeroberten Krim folgen, zum Krieg in der Ukraine, vielleicht gar zur Homophobie in Russland.

Was ist die russiche Klavierschule?

So nimmt er denn nach fünf Sekunden Bedenkzeit seelenruhig eine radikale Kurve: «Wissen Sie, wie die berühmte ‹russische Klavierschule› gegründet wurde? Da kamen Pianisten aus der ganzen Welt nach Moskau und St. Petersburg, und nach und nach entstand eine sogenannte russische Schule. Sie sehen, diese Schule hatte ihre Wurzeln in der ganzen Welt. Wir Russen fühlen uns als Teil des Ganzen.»

Am 5. März 1991 wurde Trifonov in Nischni Nowgorod geboren, in jener Stadt, die einst nach dem Schriftsteller Maxim Gorki (1868–1936) benannt war und in die Atomphysiker Andrei Sacharow (1921–1989) verbannt wurde. Doch mit Sowjetgeschichten muss man Trifonov nicht kommen. Redet er über Russland, betont er sein kosmopolitisches, modernes Wesen. Und fragt: «Wissen Sie, wann ich geboren wurde?».

Doch er weiss zu gut, dass in Russland Politik und Kultur eng verbunden sind. Just, als das Duo Putin/Gergiev dem einst legendären Tschaikowsky-Wettbewerb wieder neues Ansehen und Reputation im Westen, gewann Trifonov 2011: Die Gewinner reisen an die besten Festivals, Plattenfirmen hofieren den Sieger, Dirigenten und Agenturen kommen nach. Die Deutsche Grammophon ist mittlerweile Trifonovs Exklusivpartner. Die erste CD war nichts Geringeres als sein New Yorker Carnegie-Hall-Debüt. Jetzt erschienen ist ein Album, das die silberne russische Musik-Ära zeigt.

Trifonov erschafft selbst im Studio abenteuerliche Welten. Wie kann er der 8. Prokofjew-Sonate so klare Strukturen geben, sie gleichzeitig durchwühlen, sich darin (klang)wälzen? Wie er im Finale von Strawinskys «Feuervogel»-Suite schon früh fast zitternd zu fliegen beginnt, die Steigerung aber baut und aufbaut, ist faszinierend. Die drei Sätze aus «Petrushka» spitzt farbenreich wie dramatisch zu und trumpft dabei technisch so brillant wie kein anderer auf.

30 Jahre alt wird Trifonov 2021. «Wovon träumten Sie, Herr Trifonov, als Sie zehn Jahre alt waren?», fragte ich den damals verstockten 22-Jährigen in Genf bei unserem ersten Treffen. Er überlegte, lächelte gequält, überlegte wieder und sagte dann: «Ich träumte vom Alexander Skrjabins Klavierkonzert.» Und das Leuchten in seinen Augen unterstrich den Wahrheitsgehalt der verrückten Worte. Als hätte er aber gemerkt, dass eine solche Frage nicht auf seine Klavierkunst zielen sollte, fügte er an: «Und klar, ich spielte damals oft Fussball und Eishockey, träumte folglich auch davon.» Wahrscheinlich war er mit Skrjabin, Tschaikowsky, Strawinsky und Mussorgsky in der Mannschaft, Prokofjew am linken Flügel.

Daniil Trifonov: Silver Age, DGG 2020