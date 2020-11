ewrewr Test 3 rterrturh Raphael Karpf 17.11.2020, 12.18 Uhr

rtzrtzrt7z

12:05 Uhr

Im Hafen von Erlach, Start am 2. Tag «Chargé pour Soleure», der bis St.Aubin führt An Bord ist stehts diese kleine Kanone. Gäste auf der 1. Etappe heute bis Le Landeron: Martin Zülle, Gemeindepräsident von Erlach, Aquil Briggen, Grenchner Stadtbaumeister, Corinne Hasler, Andreas Gasche, Geschäftsführer Gewerbeverband. Pontoniere an Bord Massarbeit ist bei der Einfahrt in den Hafen von Le Landeron gefragt. Empfang in Le Landeron: V.l.n.r. Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, Andrea Affolter (Mediensprecherin der Solothurner Regierung), Jean-Claude Egger (Gemeindepräsident von Le Landeron) und Nationalrat Philipp Hadorn. So fern der Heimat gab es etwas heimische Unterstützung: Urs und Viktor (ohne Witz!), zwei weitere Pontoniere, stossen dazu. Besichtigung der Domaine de Soleure, wo der Solothurner Bürgerwein entsteht. Urs Hugi von der Bürgergemeinde führt durch das Weingut Hier die Geschichte zur Domaine de Soleure niedergeschrieben Hier entstand der Ausdruck Chargé pour Soleure. Hier wurden die Weinfässer jeweils verladen, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wie Urs Hugi von der Bürgergemeinde weiss. Damals floss die Aare auch noch hier durch. Heute ist sie einige Meter weiter unten. Tag 2 «Chargé pour Vevey»: Von Erlach gehts bis St.Aubin 5000 Liter haben hier drin Platz. Domaine de Soleure Rund 100'000 Flaschen Wein entstehen hier jährlich. Weindegustation: Es gibt einen Sauvignon blanc, Jahrgang 2018. Dazu viel Fleisch und Käse. Philipp Hadorn und Stefan Müller-Altermatt V.l.n.r. Urs Altermatt, Cecile Eggenschwiler, Marianne Formanek-Rufer, Karel Formanek, Claudia Eggenschwiler, Andrea Affolter Das Solothurner Übersetzboot im Hafen von Neuenburg. Ein kurzer Zwischenstopp, dann geht es weiter nach Auvernier. Ausfahrt aus dem Neuenburger Hafen. Nächster Halt: Auvernier. Im Hafen von Auvernier hat sich eine ordentliche Gruppe gebildet, die die Böötler verabschiedet. Die Westküste des Neuenburgersees geht es hinunter. Bis das Boot schliesslich in St. Aubin anlegt. Dort endet die 2. Etappe. Gruppenbild der Solothurner Sportspontoniere, die das Boot sicher steuern.

wetrewr ewrew ewrw rtret retertrezre

retretert