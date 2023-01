Fussball-WM - Test: Mein erster Livingdocs-Artikel

WEF Davos Vitali Klitschko: «Gegen Terrorismus kann man nicht neutral sein, da muss man mithelfen, zu verteidigen»

Kiews Bürgermeister, der ehemalige Boxprofi Vitali Klitschko, ist am Montag in Davos eingetroffen. Er nimmt innert acht Monaten zum zweiten Mal am WEF teil. Und er fordert mehr Unterstützung des Westens im Krieg gegen Russland. Auch von der Schweiz.