Test: Mein zweiter Versuch an einem Artikel

ST.GALLER STADT-TICKER: Ein virtueller Weihnachtslauf +++ E-Trottinett über den Haufen gefahren +++ Doppeltes Pech +++ Pommes-Frites-Pfanne brannte

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.