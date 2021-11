«Unglaublich traurig» Wegen der Virusvariante Omikron: Winteruniversiade in der Zentralschweiz ist abgesagt

Die Winteruniversiade 2021 findet definitiv nicht statt. Das verkünden die Organisatoren am Montagmittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz. Der Multisport-Anlass wäre am 11. Dezember eröffnet worden, die neue Virusvariante Omikron verhindert aber eine Durchführung.