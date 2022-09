Wo Spass garantiert ist: Die besten Spielplätze im Limmattal

Limmattal Von A wie Autoreifenschaukel bis Z wie Zwölf-Meter-Rutsche: Auf diesen Spielplätzen kommen Kinder ganz auf ihre Kosten Klettern, rutschen, schaukeln und «sändele»: Wenn es etwas gibt, das Kinderherzen höher schlagen lässt, dann sind es Spielplätze. Wir haben deswegen eine Liste mit den besten Anlagen im Limmattal zusammengestellt. Ein Überblick. Michelle Künzler Jetzt kommentieren 28.09.2022, 14.43 Uhr

Im Limmattal garantiert eine Vielzahl an Spielplätzen Spiel und Spass für Kinder, etwa der Feuerwehrspielplatz in Aesch, die Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon oder die Spielanlage Schönenwerd in Schlieren. Doch es gibt noch viele mehr. In unserer Übersicht stellen wir Ihnen insgesamt 21 Limmattaler Spielplätze in alphabetischer Reihenfolge vor und verraten Ihnen, was die Anlagen so besonders macht – sowohl für Gross und Klein.

Eine Anlage mit hohem Spassfaktor in malerischer Landschaft: der Feuerwehrspielplatz in Aesch. Michelle Künzler

Aussicht auf die grasenden Kühe auf der Weide nebenan. Michelle Künzler

Ein abwechslungsreiches Spielangebot, ein grosser Umschwung und eine schöne Umgebung: Der Feuerwehrspielplatz beim Werkhof und Feuerwehrgebäude verfügt über alles, was das Kinderherz begehrt. Neben einem Spielturm inklusive Kletterrampe mit Seil und einem Kletterkarussell mit weicher Unterlage gibt es auch einen Sandkasten, eine Schaukel-Anlage, eine Kriechröhre sowie eine Bank- und zwei Federwippen. Die besonders lange Rutsche und die Kinderseilbahn, mit der man durch die Lüfte sausen kann, erhöhen den Spass zusätzlich. Der Spielplatz schliesst an eine grosse Wiese an, auf der Kinder unter anderem auch Fussball spielen können. Für Eltern hat es zahlreiche Sitzmöglichkeiten, von wo aus sie die schöne Aussicht geniessen können. Auch eine Grillstelle und mehrere überdachte Tischgarnituren stehen bereit.

Adresse: Lielistrasse 23, 8904 Aesch

Anreise: Von der Bushaltestelle Heligenmattstrasse sind es circa sechs Minuten zu Fuss bis zum Spielplatz.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet (Aufenthalte ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten benötigen eine Bewilligung)

Beim Feuerwehspielplatz in Aesch kann man auf der Seilbahn das Gefühl von Fliegen erleben. Michelle Künzler Neben dem Kletterkarussel hat es einen Grillplatz mit überdachter Tischgarnitur. Michelle Künzler Vom Spielturm aus blickt man auf das Feuerwehrgebäude nebenan. Michelle Künzler Hier rutscht es sich besonders gut. Michelle Künzler Auch ein «Gigampfi» und zwei Federwippen stehen Kindern zur Verfügung. Michelle Künzler Zum Spielgeräterepertoire gehört auch ein Sandkasten.

Der Spielplatz der Schule Bergdietikon befindet sich zwischen dem Mehrzweckgebäude (hinten links) ... Michelle Künzler ... und der Turnhalle (hinten rechts). Michelle Künzler Michelle Künzler

Hier macht Klettern viel Spass: Nebst Kletterwänden und Leitern ... Michelle Künzler ... gibt es verschiedene Kletternetze. Michelle Künzler Auf dem grossen Spielgelände der Schule Bergdietikon können Kinder herumtoben, während Erwachsene den Blick über das Limmattal und nach Zürich geniessen können. Michelle Künzler

Die Primarschule Bergdietikon verfügt gleich über zwei Spielplätze: einen beim Schulhaus 1 in der Nähe der reformierten Dorfkirche und einen hinter dem Mehrzweckgebäude bei der neuen Turnhalle. Die Anlagen bestechen durch eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten. Das Angebot reicht von Kletternetzen-, -wänden und -leitern über Wackelbrücken sowie geraden und gewellten Rutschen bis hin zu mehreren Brett- und Nestschaukeln. Der rote Platz mit den Basketballkörben, der weitläufige Rasen nebenan und der geteerte Platz mit den beiden Fussballtoren eine Ebene weiter oben laden ebenfalls zum Spielen ein. Die Plattform bei der Turnhalle bietet ausserdem einen herrlichen Blick über das Limmattal und nach Zürich.

Wer lieber schaukelt, kann dies auf dem Spielplatz beim Schulhaus 1 tun. Michelle Künzler Die Spielturmkombination beim Schulhaus 1 ist zwar kleiner, doch auch hier ist Rutschen und Klettern möglich. Michelle Künzler Zur Abwechslung lässt es sich hier in Wellen runterrutschen. Michelle Künzler Auf dem Netz können Kinder ihre Kletterkünste präsentieren. Für die Eltern bietet es sich an, auf den Bänklis unter den Sonnenschirmen Platz zu nehmen. Michelle Künzler

Adresse: Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon

Anreise: Von den Bushaltestellen Bernold und Vorbühl erreicht man die Spielplätze in wenigen Gehminuten. Für die Anreise mit dem Auto gibt es bei der Gemeindeverwaltung und entlang des Schulareals gute Parkmöglichkeiten. Einen Velounterstand hat es bei der Aula ebenfalls.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Für Naturliebhaberinnen und -liebhaber ist diese Anlage im Grünen ein Paradies: der Naturspielplatz Zwüschetbäch in Birmensdorf. Michelle Künzler

Der grosszügige Naturspielplatz Zwüschetbäch bei der Badi Geren hat viel zu bieten. Von einer Wellenrutsche über einen Sandspielbereich mit Sonnensegel und kombiniertem Wasseranschluss bis hin zu mehreren Schaukeltypen, einschliesslich einer Tellerschaukel, gibt es alles, was sich Kinder nur wünschen können. Besonders das Kindertipi dürfte sich grosser Beliebtheit erfreuen. Für Abenteurerinnen und Abenteurer gibt es zudem einen Weidentunnel, der zum Erkunden einlädt. Ebenfalls vorhanden sind genügend Sitzplätze, etwa um die Grillstelle sowie beim Unterstand dahinter. Dort hat es auch Tische, Brennholz und ein WC.

Zur Anlage gehört unter anderem ein Kindertipi. Der Spielplatz besteht vorwiegend aus natürlichen Materialien. Michelle Künzler Ob Bratwurst, Gemüse oder Marshmallows: Grillieren kann man hier alles. Der Spielplatz verfügt über einen Grillplatz mit Sitzsteinen. Michelle Künzler Mit Wasser und Sand können Kinder hier robuste Sandburgen bauen. Michelle Künzler Klettern oder schwingen – dank der Kletterkonstruktion und Tellerschaukel ist beides möglich. Michelle Künzler Bei diesem Weidentunnel begeben sich Kinder auf Entdeckungstouren. Michelle Künzler

Adresse: Schwerzgrubstrasse 13, 8903 Birmensdorf

Anreise: Zu Fuss hat man von der Bushaltestelle Bahnhof Süd ungefähr sieben Minuten bis zur Anlage. Parkmöglichkeiten findet man bei der Schürenstrasse.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr geöffnet

Ein Ort mit abwechslungsreichem Spiel- und Kursangebot, herzigen Tieren zum Streicheln und einem gemütlichen Café: In der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon verbringen sowohl Gross und Klein einen unvergesslichen Tag. Michelle Künzler

In Dietikon muss man nicht lange suchen, wenn man seinen Kindern eine Freude bereiten will. Viele Anlagen garantieren Spass – insbesondere die Freizeitanlage Chrüzacher, auf der es viel zu entdecken gibt. Für ultimativen Spielspass sorgen hier der Kletterbereich, der grosse Sandspielraum mit Wasseranschluss, die verschiedenen Balancierelemente, die Kinderseilbahn, das Tipi-Zelt und das Piratenschiff. Das Besondere sind aber eindeutig die tierischen Bewohner, die der Anlage Leben einhauchen: Beobachtet, gestreichelt und/oder gefüttert werden dürfen unter anderem Hasen, Esel und Ziegen. Die verschiedenen Kurse und Veranstaltungen sowohl für Jung und Alt sowie das «Chrüzi-Kafi», das Eltern zum gemütlichen Kaffeeplausch einlädt, runden das Angebot ab.

Die Freizeitanlage Chrüzacher ist mit einem vielfältigen Spielgelände ausgestattet. Michelle Künzler Für Kinder jeden Alters hat es interessante Spielmöglichkeiten. Severin Bigler Aber auch Erwachsene kommen hier auf ihre Kosten: Im gemütlichen Chrüzi-Kafi können sie in Ruhe oder im gemeinsamen Plausch «käfele». Severin Bigler Die Anlage bietet Kindern mehrere Spielhäuser, etwa diese Weinfass-Holzhütte ... Severin Bigler ... als auch ein grosses Tipi-Zelt für Abenteuerspass. Severin Bigler Für Tierfreunde ist die Anlage ein Paradies, da es mehrere Tiergehege hat. Michelle Künzler Kinder können hier mehr über Tiere lernen ... Michelle Künzler ... und dürfen sogar bei der Tierpflege helfen. Michelle Künzler

Adresse: Holzmattstrasse 6, 8953 Dietikon

Anreise: Die Anlage ist von der Bushaltestelle Stadthaus in circa acht Gehminuten erreichbar.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr (im Winter von 8:00 bis 18:00 Uhr) geöffnet

Kinder haben die Auswahl zwischen einer Federwippe, ... Michelle Künzler ... einem Drehkarussel, Schaukeln, ... Michelle Künzler Michelle Künzler

... und einer langen Rutschbahn. Michelle Künzler Die Freiluftmöbel dienen sowohl als Liege- als auch Sitzflächen. Severin Bigler Ein Spielplatz in unmittelbarer Waldesnähe mit wunderschönem Ausblick über das urbane Limmattal: die Freizeitanlage Moos in Geroldswil. Michelle Künzler Severin Bigler

Manchmal braucht es nicht viel, um Spass zu haben: Die Freizeitanlage Moos oberhalb des Reservoirs, direkt am Waldrand überzeugt weniger durch ihre Vielfalt an Spielgeräten als vielmehr durch ihre Lage. Es gibt Schaukeln, eine Federwippe, ein Drehkarussell, eine lange Rutsche und eine kleine Spielwiese. Abenteuerlustige haben ausserdem die Möglichkeit, den Wald zu erkunden. Die bunten Freiluftmöbel verleihen der Anlage nicht nur Farbe, sondern bieten auch Platz zum Sitzen oder Liegen. Nebst Spiel- ist hier auch Grillspass garantiert, denn neben der Schaukel-Anlage und beim Holzhäuschen befinden sich Grillplätze. Allerdings darf die überdachte Grillstelle nur von der Geroldswiler Einwohnerschaft kostenlos reserviert und genutzt werden, der im Freien liegende Grill steht dagegen allen Besuchenden zur Verfügung.

Nur Geroldswilerinnen und Geroldswiler dürfen hier grillieren. Michelle Künzler

Adresse: Moosstrasse, 8954 Geroldswil

Anreise: Von der Busstation Dorfstrasse ist man in circa dreizehn Minuten bei der Anlage. Parkieren kann man beim Parkplatz Wiesetäli, der fünf Minuten vom Spielplatz entfernt liegt.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr geöffnet

Der Spielplatz Im Kessler in Oberengstringen beglückt Kinder mit klassischen Spielgeräten. Michelle Künzler

Im Vergleich zu anderen Limmattaler Anlagen mag der Spielplatz Im Kessler zwar kein ausgefallenes Spielangebot vorweisen, doch die klassischen Geräte erfüllen zweifelsohne ihren Zweck. Ob man auf dem bunten Kletterbaum Karussel fährt, auf den Schaukeln auf und ab schwingt, zu zweit auf der Federwippe reitet, mit dem Holzfahrzeug eine Runde dreht oder im kleinen Sandkasten Architektin oder Architekt spielt – Spass hat man auf diesem Spielplatz allemal. Das erwachsene Auge dagegen erfreut sich hier am Pavillon, der dank der schattenspendenden Pflanzenüberdachung nicht nur pittoresk anmutet, sondern auch Sitzgelegenheiten bietet.

Adresse: Rebbergstrasse 65-69, 8102 Oberengstringen

Anreise: Von der Busstation Lanzrain ist es ein Fussmarsch von etwa drei Minuten bis zum Spielplatz.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der Spielplatz Elternclub Oetwil ist von viel Grün und dem plätschernden Geräusch eines Bachs umgeben. Michelle Künzler

Arealgrösse und Spielangebot sind beim hangabwärts angelegten Spielplatz Elternclub Oetwil nahe des Kindergartens Oderdorfs vergleichsweise eher bescheiden, doch die Anlage verfügt dennoch über einen angemessenen Spasswert. Für die Kleinen hat es ein Spielhaus mit eingebauter Tischgarnitur à miniature sowie einen Kletterturm inklusive Mini-Balkon, Wackelbrücke, Feuerwehrstange und Rutschbahn. Der Spielplatz punktet ausserdem mit seiner natürlichen Umgebung und ruhigen Lage am Bach, die für eine entspannte Stimmung sorgen.

Adresse: Gässliweg/Farbhalde 1-4, 8955 Oetwil

Anreise: Bis zum Spielplatz ist es von der Bushaltestelle Oberdorf ein etwa zweiminütiger Fussweg.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Eine abenteuerlich gestaltete Spieloase mit garantiertem Grillplausch im Grünen: der Spielplatz Schönenwerd in Schlieren. Florian Schmitz

In der Nähe der Schönenwerdkreuzung, hinter den Wohnhäusern liegt der grosszügige und besonders familienfreundliche Spielplatz Schönenwerd, der an Spielspass kaum zu überbieten ist. Im schattigen Wasser-Sand-Spielbereich ist fleissiges Buddeln und Bauen angesagt, auf den umliegenden Baumstämmen dagegen heisst es Balance halten. Besonders begeistern dürfte das Kletterangebot: Netze hochkraxeln, Strickleitern erklimmen, Hängebrücken raufklettern oder die Aussichtsturmwand besteigen – möglich ist alles. Von grossen, schattenspendenden Laubbäumen umrahmt, hat man bei dieser Anlage das Gefühl, mitten in der Natur zu sein. Für abenteuerlustige Kinder ergeben sich dabei viele Erkundungsmöglichkeiten. Wen es nach Bratwurst und Grillgemüse glustet, ist hier ebenfalls bestens aufgehoben: Familien steht ein Grillplatz mit schattigen Sitzplätzen zur Verfügung.

Adresse: Langackerstrasse 30, 8952 Schlieren

Anreise: Von den Busstationen Reitmen, Spital und Steinacker Spital muss man etwa fünf Gehminuten miteinrechnen.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der grösstenteils aus Naturmaterialien gebaute Spielplatz Langäcker bezaubert Jung und Alt mit seiner Waldatmosphäre. Spielen kann man hier mit Sand, ... Michelle Künzler ... Wasser, ... Michelle Künzler Michelle Künzler

... und Holz. Michelle Künzler An Spielgeräten und Platz ist die Anlage kaum zu übertreffen. Michelle Künzler Auf dem Spielplatz Langäcker in Spreitenbach wird keinem langweilig: Die Anlage bietet Kindern eine grosse Spielfläche und Erwachsenen einen schönen Ort zum Verweilen. Michelle Künzler

Auch beim Spielplatz Langäcker in Spreitenbach wird Spass grossgeschrieben. Denn die Anlage hat so einiges zu bieten: eine Spielhütte, einen von Baumstämmen umrahmten Sandspielbereich, ein Klettergerüst mit Rutsche sowie ein grosses Schaukelbett zum gemeinsamen Hin- und Herschwingen. Kinder haben hier viel Platz und können auf kreative Weise mit natürlichen Elementen spielen, denn die Spielgeräte und der Bodenbelag bestehen aus Waldmaterialien. Das Gefühl von Naturnähe verstärken die grossen Bäume rund um den Spielplatz. Erforschen können die Kleinen auch das Element Wasser, da es einen Steinbrunnen mit einem kleinen Teich gibt. An Sitzmöglichkeiten fehlt es dank mehreren Bänken ebenfalls nicht.

Adresse: Langäckerstrasse 28, 8957 Spreitenbach

Anreise: Bei der Busstation Spreitenbach, Langäcker aussteigen, danach ist es ein Fussweg von ungefähr vier Minuten.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Seile, Netze, Boulderwand, Holzrampe und Baumstammleiter: Beim Spielplatz Binzmatt sind Kinder besonders mit Klettern beschäftigt. Michelle Künzler

Sucht man in Uitikon nach guten Spielmöglichkeiten für Kinder, ist man beim gepflegten Spielplatz Binzmatt nahe des Pflegezentrums Spilhöfler und des Obstgartenkellers am richtigen Ort. Hier laden Schaukeln und eine Rutsche zum Spielen. Das Herzstück der umzäunten Anlage ist jedoch das Klettergerüst, das mit einem von mehreren Seiten erklimmbaren Aussichtsturm verbunden ist. Gefallen dürfte den Kleinen auch die leicht bedienbare Wasserpumpe, über die man Wasser in den Sandkasten leiten kann, um perfekte Sandburgen zu bauen.

Adresse: Binzmatt 19, 8142 Uitikon

Anreise: Von der Bushaltestelle Dorf erreicht man den Spielplatz nach einem circa dreiminütigen Fussmarsch. Parkieren kann man am Strassenrand direkt vor der Anlage sowie auf den umliegenden Parkplätzen, auf denen man sein Auto bis zu vier Stunden abstellen darf.

Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie 13:00 bis 20:00 Uhr geöffnet

Junge Herzen schlagen hier höher: der Robinson Spielplatz in Unterengstringen. Michelle Künzler

Einen Ausflug wert ist auch der Robinson Spielplatz, bei der Schulanlage Büel. Ein Spielturm mit integrierter Rutsche und zahlreichen Klettermöglichkeiten aus Seilen, Netzen, Kletterrampe und Leitern verspricht Kindern ein Abenteuererlebnis. Auf dem Spielplatz aufgebaut sind zudem eine Kriechröhre, ein Gigampfi, zwei Brett- und eine Nestschaukel, Federwippen, auf denen man allein oder zu zweit sitzen kann, sowie ein Sandkasten, der mit einen Sonnensegel ausgestattet ist. Die grossen Bäume ringsum spenden zusätzlich Schatten. Das attraktivste Spielgerät ist wohl aber die an das grosse Fussballfeld angrenzende Kinderseilbahn, bei der man das berauschende Gefühl zu fliegen hat.

Adresse: Büelstrasse 15, 8103 Unterengstringen

Anreise: Der Spielplatz ist von der Bushaltestelle Weiningen, Aegelsee ungefähr sechs Gehminuten entfernt.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der Spielplatz beim Schulhaus Weihermatt in Urdorf erfreut Kinderherzen mit einer Spielturmkombination, ... Michelle Künzler ... einem Schaukelbett, Michelle Künzler Michelle Künzler

... am meisten wohl aber mit der zwölf Meter langen Rutschbahn. Michelle Künzler Beim Alterszentrum gegenüber der Schule Weihermatt können Kinder dem Gezwitscher von Wellensittichen lauschen. Michelle Künzler Der Spielplatz Weihermatt in Urdorf ist für Kinder ein wahrer Ort der Freude. Michelle Künzler

Beim Spielplatz Weihermatt gleich bei der Schule ist besonders die zwölf Meter lange Rutschbahn ein Highlight für Kinder. Doch auch die Spielanlage mit den Kletterwänden, Rutschstangen und dem Schaukelbett sowie der grosse Fussballrasen sorgen für Spass. Für Tierliebhaberinnen und -liebhaber gibt es ausserdem ein Gehege mit Wellensittichen, das zwischen dem Alterszentrum und der Schule Weihermatt liegt. Nicht weit entfernt befindet sich die Badi Weihermatt, die 2021 erneuert wurde und neu auch über einen Spielplatz verfügt.

Adresse: Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf

Anreise: Bis zur Anlage ist es von der Busstation Sonne und Uitikonerstrasse ein Fussweg von circa vier Minuten.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Mitten auf dem Pausenhof der Schule Schlüechti steht ein grosser Lozziwurm, durch den Kinder hindurchkriechen können. Michelle Künzler

Der Spielplatz Schlüechti bei der Primarschule lässt das Kinderherz dank eines grossen Lozziwurms höher schlagen. Rutschbahn, Hüpfspiele, mehrere Schaukeln und zwei Sandkästen, die dank eines Sonnenschirms über Schatten verfügen, sind ebenfalls im Angebot. Wer Lust auf eine Runde Tischtennis hat, ist mit den beiden Tischtennistischen bestens bedient. Sitzmöglichkeiten gibt es in Form von Sitzsteinen.

Adresse: Schlüechtistrasse 10, 8957 Weiningen

Anreise: Von der Busstation Lindenplatz hat man ungefähr vier Minuten zu Fuss.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der Dietiker Spielplatz Lozziwiese vis-à-vis des Motorradgeschäfts Motorcycle-Heaven Bächli AG beim neuen Doppelkindergarten Gjuch ist ein weiterer kinderfreundlicher Ort in Dietikon. Hier hat es mehrere Schaukeln, einen Lozziwurm zum Durchkriechen sowie ein Klettergerüst mit Rutsche. Sandburgen lassen sich im Sandspielbereich mit Wasserlauf ebenfalls bauen. Obwohl eine Seite des Spielplatzes an der Hauptstrasse liegt, stellt der Verkehr keine Gefahr für die Kleinen dar: Die Anlage ist eingezäunt und wird grösstenteils von einer Hecke abgeschirmt. Mehrere grosse Bäume sorgen zudem für ausreichend Schatten. Auf der grossen Spielwiese können Kinder herumtollen.

Adresse: Oetwilerstrasse 44, 8953 Dietikon

Anreise: Ab der Bushaltestelle Oetwilerstrasse erreicht man die Anlage in circa sieben Minuten zu Fuss.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der direkt bei der Bushaltestelle Hätschen gelegene Spielplatz Breiti in Dietikon ist von einem Zaun umgeben, der die Kleinen vor der Strasse schützt. Neben einer Spielturmkombination inklusive breiter Rutsche, die zum gemeinsamen Runtergleiten einlädt, ist die Anlage mit einem Tischtennistisch und einer Autoreifenschaukel ausgestattet. Geschaukelt werden kann auch auf den beiden Federwippen beim Sandbecken, wo zusätzlich eine Kindertisch mit Stühlen zum Spielen steht. Zudem gibt es eine grosse Grünfläche mit schattenspendenden Bäumen sowie mehrere Sitzbänke, von wo aus Eltern ihre Kinder im Blick behalten können.

Adresse: Schützenstrasse 2, 8953 Dietikon

Anreise: Von der Bustation Hätschen ist man in wenigen Schritten beim Spielplatz.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Sich so richtig austoben können Kinder auch auf der Burg Giardino, die zur Siedlung Giardino in Schlieren gehört und von privater Seite unterhalten wird. Dennoch ist die Anlage öffentlich. Diese können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Abgesehen von der Burg ist der Spielplatz mit mehreren Schaukeloptionen, einem überdachtem Sandbereich und zwei unterschiedlich langen Rutschen ausgestattet. Dabei können Eltern ihre Kinder dank des weichen Bodenbelags unbesorgt spielen lassen. An Sitzgelegenheiten mangelt es ebenfalls nicht. Die bunten Farben, das lange Wasserbecken mit dem entspannenden Plätschern und die dekorativen Pflanzenelemente sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Adresse: Feldstrasse 21, 8952 Schlieren

Anreise: Die Anlage liegt von der Bushaltestelle Feldstrasse in circa fünfminütiger Entfernung.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der im Jahr 2019 sanierte Spielplatz Schärerwiese in Schlieren gehört zum Kindergarten, ist aber für alle Kinder öffentlich zugänglich. Vieles hier entspricht den Wünschen von Kindern, die beim Bau dieses Spielplatzes von Anfang ein Mitspracherecht hatten – und zwar von der Ideensammlung über die Planung bis hin zur Errichtung. So besteht die Anlage ausschliesslich aus Holz. Auch fehlt es weder an Kletter- noch an Spielmöglichkeiten: Kinder können auf Holzstangen kraxeln und balancieren, im Baumhaus spielen oder rasten, auf den Schaukeln in die Lüfte hochschwingen, beim Sandspielbereich ihre Kreativität entfalten und bei der Kinderseilbahn mit einem Seil über den Platz segeln.

Adresse: Schulstrasse 12, 8952 Schlieren

Anreise: Von der Bushaltestelle Bahnhof/Zentrum ist es ein ungefähr vierminütiger Fussweg bis zum Spielplatz.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der Schlieremer Spielplatz Unterrohr oder Limmatspielplatz, der mit seiner ruhigen Lage an der Limmat und der idyllischen Atmosphäre lockt, ist sowohl für Kinder als auch Eltern ein Erlebnis. Kindern bietet die Anlage einen Kletterturm mit Wellenrutsche und Doppelschaukel-Anbau, wobei auf der weitläufigen Wiese zusätzliche Schaukeln, ein Gigampfi und ein Tischtennistisch stehen. Erwachsene lädt der Landschaftsspielplatz mit seiner grossen Grünfläche zum Verweilen ein. Zusätzlich können Familien beim Trinkbrunnen frisches Wasser geniessen sowie von der Grillstelle und den Tischgarnituren Gebrauch machen. Sitz- und Schattenplätze hat es ebenfalls genügend.

Adresse: Unterrohrstrasse 2, 8952 Schlieren

Anreise: Zu Fuss ist die Anlage von der Busstation Goldschlägistrasse in ungefähr sechs Minuten erreichbar.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

In der Gemeinde Spreitenbach gibt es einige Spielplätze, die einen Ausflug wert sind. Einer davon ist der von der Roger Federer Foundation finanzierte und im Mai 2022 eröffnete Spielplatz Boostock bei der Oberstufenschule, unweit von der Gemeindeverwaltung. Hier steht besonders Klettern und Rutschen auf dem Programm. Auf der grossen Teerfläche nebenan lässt es sich zudem gut «chridele». Für Eltern hat es mehrere Sitzsteine, von denen aus sie ihren Kindern beim Spielen zusehen können.

Adresse: Poststrasse 16, 8957 Spreitenbach

Anreise: Von den Bushaltestellen Langäcker und Altersheim sind es circa acht bis neun Gehminuten bis zum Spielareal.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Auch der Spielplatz Kreuzplatz in der Nähe der Bäckerei Limmatbeck und des Restaurants Sternen verspricht viel Spass. Von einer Rutsche über ein Klettergerüst und eine Wackelbrücke bis hin zu Schaukeln ist bei diesem Spielplatz alles mit dabei. Was Kindern auch gut gefallen dürfte, ist das gelbe Kamel. Wer die Anlage auskundschaftet, wird ausserdem eine kleine Spielhütte entdecken. Tischgarnituren und Sitzplätze, sowohl mit als auch ohne Überdachung, sind ebenfalls vorhanden.

Adresse: Dorfstrasse, 8957 Spreitenbach

Anreise: Erreichbar ab den Busstationen Spreitenbach, Dorf und Spreitenbach, Altersheim, danach braucht man noch ungefähr sechs Minuten zu laufen.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Unweit vom McDondald's befindet sich der für 62’000 Franken neu gebaute Spielplatz Seefeld in Spreitenbach, der Teil der Primarschulanlage ist. Ob Klettergerüst, Rutschbahn oder Schaukelbett – Kinder können auf der grosszügigen Anlage ihre spielerische Seite ausleben. Dazu tragen auch die beiden auf dem Boden aufgemalten Hüpfspiele neben der Rutsche bei. Für ältere Kinder besteht ausserdem die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen oder auf dem Fussballfeld zu kicken. Was die Anlage zusätzlich kinderfreundlich macht, ist ihr weicher Fallschutzbelag, der schwere Fallverletzungen verhindert.

Adresse: Schmittegasse 100, 8957 Spreitenbach

Anreise: Der Spielplatz ist von der Bushaltestelle Shopping Center in etwa drei Gehminuten erreichbar. Wer mit dem Auto anreist, kann problemlos beim Schulhaus Seefeld parkieren. Für Anreisende mit dem Velo gibt es einen Velounterstand.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

