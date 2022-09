Wo Spass garantiert ist: Die besten Spielplätze im Limmattal

Limmattal Von A wie Autoreifenschaukel bis Z wie Zwölf-Meter-Rutsche: Auf diesen 20 Spielplätzen kommen Kinder ganz auf ihre Kosten Klettern, rutschen, schaukeln und «sändele»: Wenn es etwas gibt, das Kinderherzen höher schlagen lässt, dann sind es Spielplätze. Wir haben deswegen eine Liste mit den besten Anlagen im Limmattal zusammengestellt. Ein Überblick. Michelle Künzler Jetzt kommentieren 22.09.2022, 10.24 Uhr

Im Limmattal garantieren eine Vielzahl an Spielplätzen Spiel und Spass für Kinder, etwa der Feuerwehrspielplatz in Aesch, die Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon und die Spielanlage Schönenwerd in Schlieren. Doch es gibt noch viele mehr. In unserer Übersicht stellen wir Ihnen in alphabetischer Reihenfolge (siehe Spielplatz-Übersichtskarte) unseren Favorit von jeweils jeder Limmattaler Gemeinde sowie weitere erwähnenswerte Spielplätze vor und verraten Ihnen, was die Anlagen so besonders macht – sowohl für Gross und Klein.

Eine Anlage mit hohem Spassfaktor: der Feuerwehrspielplatz in Aesch. Michelle Künzler

Eine grosse Auswahl an Spielgeräten, viel Bewegungsfreiraum und eine schöne Umgebung: Der Feuerwehrspielplatz beim Werkhof und Feuerwehrgebäude verfügt über alles, was das Kinderherz begehrt – und mehr. Nicht nur gibt es einen Spielturm mit Kletterwand und ein dynamisches Kletterkarussel mit weicher Unterlage, sondern auch einen Sandkasten, eine Schaukel-Anlage, eine Kriechröhre sowie eine Bank- und zwei Federwippen. Die besonders lange Rutsche und die Kinderseilbahn, mit der man durch die Lüfte sausen kann, erhöhen den Spielwert zusätzlich. Auf der Wiese nebenan können Kinder nicht nur «Fangis», sondern auch Fussball und Basketball spielen. Eltern können auf den zahlreichen Sitzmöglichkeiten Platz nehmen und die schöne Aussicht geniessen. Für Familien hat es ausserdem eine Grillstelle sowie mehrere überdachte Tischgarnituren.

Aussicht auf grasende Kühe auf der Weide nebenan. Michelle Künzler

Adresse: Lielistrasse 23, 8904 Aesch

Anreise: Buslinie 215 (Richtung Affoltern a.A.) oder 245 (Richtung Muri AG, Bahnhof) ab Bahnhof Birmensdorf bis Haltestelle Aesch ZH, Heligenmattstrasse, danach sind es noch circa sieben Minuten zu Fuss.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet (Aufenthalte ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten benötigen eine Bewilligung)

Bewertung: 10/10

Die Primarschule Bergdietikon verfügt gleich über zwei Spielplätze: einer beim Schulhaus 1 in der Nähe der reformierten Dorfkirche und einer hinter dem Mehrzweckgebäude bei der neuen Turnhalle. Die Anlagen bestechen durch eine Vielfalt an Spielmöglichkeiten: von Kletternetzen-, -wänden und -leitern über Wackelbrücken sowie geraden und gewellten Rutschen bis hin zu mehreren Brett- und Nestschaukeln. Der rote Platz mit dem Basketballkorb, der weitläufige Rasen nebenan und der geteerte Platz mit den beiden Fussballtoren eine Ebene weiter oben laden ebenfalls zum Spielen ein. Die Plattform bei der Turnhalle bietet ausserdem einen herrlichen Ausblick über das Limmattal und auf Zürich.

Adresse: Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon

Anreise: Buslinie 305 (Richtung Kindhausen) ab Bahnhof Dietikon bis Haltestelle Vorbühl, von dort aus sind es nur noch wenige Gehminuten bis zu den beiden Spielplätzen. Für die Anreise mit dem Auto gibt es bei der Gemeindeverwaltung und entlang des Schulareals gute Parkmöglichkeiten. Einen Velounterstand hat es ebenfalls.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 8/10

Nicht unser Favorit, aber auch nennenswert

Der Spielplatz beim Gasthof Herrenberg ist ein attraktiver Ort für Gross und Klein.

Adresse: Herrenberg 383, 8962 Bergdietikon

Anreise: Buslinie 305 (Richtung Kindhausen) ab Bahnhof Dietikon bis Haltestelle Kindhausen, anschliessend sind es noch etwa 25 Gehminuten zu Fuss. Wer lieber mit dem Auto hinfährt, kann beim Restaurant ohne Problem parkieren.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Birmensdorf

Für Naturliebhaber ist diese Anlage eine Augenweide: der Spielplatz Zwüschetbäch in Birmensdorf. Michelle Künzler

Der grosszügige Naturspielplatz Zwüschebtbäch hat in Sachen Spass auch ziemlich die Nase vorn. Die Anlage ist sehr bewegungsfreundlich und voller Spielmöglichkeiten: von Wellenrutsche über Sandbereich mit kombiniertem Wasseranschluss bis hin zu mehreren Schaukeltypen, einschliesslich einer Tellerschaukel, hat es alles, was sich Kinder nur wünschen können. Besonders das Kindertipi erfreut sich grosser Beliebtheit unter den Kleinen. Für Abenteurerinnen und Abenteurer gibt es zudem einen Weidentunnel, der zum Erkunden einlädt. Ebenfalls vorzufinden sind genügend Sitzplätze, etwa um die Grillstelle herum sowie beim Unterstand dahinter, bei dem es auch Tische, Brennholz und ein WC hat.

Adresse: Schwerzgrubstrasse 13, 8903 Birmensdorf

Anreise: Buslinie 314 (Richtung Birmensdorf ZH, Bahnhof Süd) bis Haltestelle Birmensdorf ZH, Bahnhof Süd, dann hat man noch ungefähr sieben Minuten zu Fuss.

Öffnungszeiten: täglich von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet

Bewertung: 9/10

Dietikon

In Dietikon muss man nicht lange suchen, wenn man seinen Kindern eine Freude bereiten will. So manche Anlagen versprechen Spass – insbesondere die Freizeitanlage Chrüzacher beim

Adresse: x, 8953 Dietikon

Anreise: Buslinie

Öffnungszeiten: Täglich von x Uhr bis x Uhr geöffnet

Bewertung: 9/10

Nicht unser Favorit, aber auch nennenswert

Der im Quartierpark angelegte Spielplatz Lozziwiese direkt vis-à-vis des 55-jährigen Motorradgeschäft Motorcycle-Heaven Bächli AG beim neuen Doppelkindergarten Gjuch ist ein weiterer kinderfreundlicher Ort in Dietikon. Hier hat es mehrere Schaukeln, einen Lozziwurm zum Hindurchkriechen sowie ein Klettergerüst mit Rutsche. Sandburgen lassen sich im Sandbereich mit Wasseranschluss ebenfalls bauen. Obwohl eine Seite des Spielplatzes an der Hauptstrasse liegt, stellt der Verkehr keine Gefahr für die Kleinen dar: Die Anlage ist eingezäunt und wird grösstenteils von einer Hecke abgeschirmt. Mehrere grosse Bäume sorgen zudem für genügend Schattenplätze, und auf der grosszügigen Spielwiese können Kinder herumtollen.

Adresse: Oetwilerstrasse 44, 8953 Dietikon

Anreise: Buslinie 303 (Richtung Killwangen, Bahnhof) ab Bahnhof Dietikon bis Haltestelle Oetwilerstrasse, danach noch circa sieben Minuten zu Fuss bis zur Anlage.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Der direkt bei der Bushaltestelle Hätschen gelegene Spielplatz Breiti ist von einem umfassenden Hag umgeben, der die Kleinen vor der Strasse schützt. Nebst der Spielturmkombination mit der breiten Rutschbahn, die zum gemeinsamen Runtergleiten einlädt, ist die Anlage mit einem Tischtennistisch und einer Autoreifenschaukel bestückt. Geschaukelt werden kann auch auf den beiden Federwippen beim Sandbecken, wo zusätzlich eine Kinder-Essgruppe zum Spielen steht. Ebenso gibt es eine grosse Grünfläche mit schattenspendenden Bäumen sowie mehrere Sitzbänke, von wo aus Eltern ihre Kinder im Blick behalten können.

Adresse: Schützenstrasse 2, 8953 Dietikon

Anreise: Buslinie 325 (Richtung Weinberg) ab Bahnhof Dietikon bis Haltestelle Hätschen.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Geroldswil

Kinder haben die Auswahl zwischen einer Federwippe, ... Michelle Künzler ... Schaukeln, ... Michelle Künzler Michelle Künzler

... und einer langen Rutschbahn. Michelle Künzler Die kuriosen Freiluftmöbel dienen sowohl als Liege- als auch Sitzlächen. Severin Bigler Ein Spielplatz in unmittelbarer Waldesnähe mit wunderschönem Ausblick über das urbane Limmattal: die Freizeitanlage Moos in Geroldswil. Michelle Künzler Severin Bigler

Die Freizeitanlage Moos direkt am Waldrand überzeugt weniger mit einer Vielfalt an Spielgeräten als vielmehr mit Naturnähe und einer grossen Bewegungsfläche. Dennoch sind Kinder mit dem Nötigsten bedient: mit Schaukeln, einer Federwippe, einem Drehkarussel und einer Rutsche. Abenteuerlustige haben ausserdem die Möglichkeit, den Wald zu erkunden und mit Naturelementen zu spielen. Nebst Spiel- ist hier auch Grillspass garantiert, denn neben der Schaukel-Anlage und beim Holzhäuschen gibt es Grillplätze. Die bunten Freiluftmöbel verleihen der Anlage nicht nur Farbe, sondern bieten auch Platz zum Sitzen oder Liegen.

Wer gerne grilliert, hat Glück: Die Anlage zählt zwei Grillstellen. Michelle Künzler

Adresse: Moosstrasse, 8954 Geroldswil

Anreise: Buslinie 301 (Richtung Oetwil a.d.L., Post), 302 (Richtung Urdorf, OBerurdorf) oder 304 (Richtung Zürich Altstetten) bis Station Geroldswil, Dorfstrasse, danach braucht man noch circa dreizehn Minuten zu laufen. Parkplätze findet man in der Umgebung.

Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet

Bewertung: 6/10

Oberengstringen

Der Spielplatz Kessler in Oberengstringen bietet Kindern viel Spass. Michelle Künzler

Der Spielplatz Kessler in der Nähe der Schule Rebberg

Adresse: Rebbergstrasse 65-69, 8102 Oberengstringen

Anreise: Buslinie 304 und 308 (Richtung Zürich Altstetten, Bahnhof N) bis Haltestelle Oberengstringen, Lanzrain, anschliessend ist es noch ein Fussmarsch von etwa vier Minuten.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 6/10

Oetwil

Spielplatz Elternclub Oetwil beim Gässliweg/Farbhalde 1-4 in Oetwil. Michelle Künzler

Der Spielplatz Elternclub Oetwil hat

Adresse: Gässliweg/Farbhalde 1-4, 8955 Oetwil

Anreise: Buslinie

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 5/10

Schlieren

Der Spielplatz Schönenwerd ist

Adresse: Langackerstrasse 30, 8952 Schlieren

Anreise: Buslinie

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 8/10

Nicht unser Favorit, aber auch nennenswert

Das Besondere an der Siedlung Giardino in Schlieren ist, dass sie über eine mittelalterliche Spielburg verfügt. Michelle Künzler Obwohl der Spielplatz von privater Seite unterhalten wird, ist er öffentlich zugänglich. Michelle Künzler Was die Anlage so kinderfreundlich macht, sind nicht nur die bunten Farben, sondern auch die vielen Spielgeräte, der weiche Bodenbelag ... Michelle Künzler ... und das schattenspendende Holzdach, unter dem die Kleinen vor der Sonne geschützt im Sand spielen oder die Rutsche runtergleiten können. Für Eltern hat es nebenan Sitzplätze. Michelle Künzler Die Schaukelpferde bieten eine Alternative zu den Brettschaukeln. Michelle Künzler

Sich so richtig austoben können Kinder auch auf der Burg Giardino, die zur Siedlung Giardino gehört und von privater Seite unterhalten wird. Dennoch darf die Spielanlage von allen Kindern benutzt werden. Diese können hier ihren mittelalterlichen Fantasien freien Lauf lassen. Abgesehen von der Burg ist der Spielplatz mit mehreren Schaukeloptionen, einem Sandkasten mit einem schattenspendenden Holzdach und zwei Rutschen unterschiedlicher Längen ausgestattet. Dabei können Eltern ihre Kinder dank des weichen Bodenbelags unbesorgt spielen lassen. An Sitzgelegenheiten mangelt es ebenfalls nicht. Die bunten Farben, das lange Wasserbecken mit dem entspannenden Plätschern und die dekorativen Pflanzenelemente ringsum runden den Spielplatz visuell und atmosphärisch ab und laden zum Verweilen ein.

Adresse: Feldstrasse 21, 8952 Schlieren

Anreise: Buslinie 302 (Richtung Dietikon) und 308 (Richtung Zürich Altstetten) ab Zentrum/Bahnhof Schlieren bis Haltestelle Feldstrasse und anschliessend ein circa fünfminütiger Fussmarsch bis zum Spielbereich.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Mit seiner Lage an der Limmat und naturnahen Atmosphäre stellt der Spielplatz Unterrohr sowohl für Kinder als auch Eltern ein attraktiver Ort dar. Michelle Künzler Spass verspricht unter anderem der Kletterturm inklusive Wellenrutsche. Michelle Künzler Nicht nur klettern und rutschen geht, sondern auch Tischtennis spielen und schaukeln. Michelle Künzler Es gibt insgesamt vier Brettschaukeln und eine Bankwippe. Michelle Künzler

An der Limmat angesiedelt, lockt der Spielplatz Unterrohr oder Limmatspielplatz mit einer natürlichen Landschaft und idyllischen Atmosphäre. Der Landschaftsspielplatz mit seiner grossen Grünfläche lädt zum Verweilen ein und ist sowohl für Kinder als auch Eltern ein Erlebnis. Für Kinder bietet die Anlage einen Kletterturm mit Wellenrutsche und Doppelschaukel-Anbau, wobei auch auf der weitläufigen Wiese weitere Schaukeloptionen zur Verfügung stehen, darunter ein «Gigampfi», sowie ein Tischtennistisch. Familien können ausserdem beim Trinkbrunnen frisches Wasser geniessen als auch von der Grillstelle und den Tischgarnituren Gebrauch machen. Sitz- und Schattenplätze hat es ebenfalls genügend.

Adresse: Unterrohrstrasse 2, 8952 Schlieren

Anreise: Buslinie 307 (Richtung Meuchwis) ab Zentrum/Bahnhof Schlieren bis Station Goldschlägistrasse, von dort aus braucht man noch ungefähr sechs Minuten zu Fuss.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Spreitenbach

Der grösstenteils aus Naturmaterialien gebaute Spielplatz Langäcker bezaubert Gross und Klein mit seiner Waldatmosphäre. Spielen kann man hier mit Sand, ... Michelle Künzler ... Wasser, ... Michelle Künzler Michelle Künzler

... und Holz. Michelle Künzler An Spielgeräten und Bewegungsfreiheit ist die Anlage kaum zu übertreffen. Michelle Künzler Der Spielplatz Langäcker in Spreitenbach bietet Kindern eine grosse Spielfläche. Michelle Künzler

Auch beim Spielplatz Langäcker in Spreitenbach wird Spass grossgeschrieben. Denn die Anlage hat so einiges zu bieten: eine Spielhütte, ein Sandbereich, ein Klettergerüst mit Rutsche sowie eine grosse Bettschaukel zum gemeinsamen Hin- und Herschwingen. Kinder haben hier viel Bewegungsraum und können auf kreative und abenteuerlustige Weise mit natürlichen Elementen spielen: Die Spielgeräte und der Bodenbelag bestehen aus Waldmaterialien. Das Gefühl von Naturnähe verstärken die mehreren grossen Bäume, die den Spielbereich umfliessen und gleichzeitig für Schatten sorgen. Erkunden können die Kleinen auch das Element Wasser, da es einen Steinbrunnen mit einem kleinen Teich daneben gibt. An Sitzmöglichkeiten fehlt es dank den mehreren Bänklis genauso wenig.

Adresse: Langäckerstrasse 28, 8957 Spreitenbach

Anreise: Buslinien 2 und 4 (Richtung Spreitenbach, Shopping Center) ab Bahnhof Killwangen-Spreitenbach bis Haltestelle Langäcker und danach ein Fussweg von ungefähr vier Minuten.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 7/10

Nicht unser Favorit, aber auch nennenswert

Der neue Spielplatz von Roger Federer liegt beim Schulhaus Boostock in Spreitenbach. Michelle Künzler Was die Spielanlage auszeichnet, sind die vielen Naturelemente und der grosse Bewegungsraum. Michelle Künzler Zum Klettern gibt es genug Möglichkeiten. Michelle Künzler

In der Gemeinde Spreitenbach gibt es so einige Spielplätze, die einen Ausflug wert sind. Einer davon ist der von der Roger Federer Foundation finanzierte und im Mai 2022 eröffnete Spielplatz Boostock bei der Oberstufenschule, unweit von der Gemeindeverwaltung. Beschreiben lässt sich die Anlage als bewegungsfreundlich und naturnah. Hier ist besonders Klettern und Rutschen angesagt. Auf der grossen Teerfläche nebenan lässt es sich zudem gut «chridele». Für Eltern hat es mehrere Sitzsteine, auf denen sie abhocken und ihren Kindern beim Spielen zusehen können.

Adresse: Poststrasse 16, 8957 Spreitenbach

Anreise: Ab Bahnhof Killwangen-Spreitenbach kommt man zur Spielanlage, wenn man die Buslinien 2 und 4 (Richtung Spreitenbach, IKEA) bis zur Haltestelle Dorf oder die Linie 303 (Richtung Schlieren, Zentrum/Bahnhof) bis zur Station Shopping Center nimmt. Ab Bahnhof Dietikon erreicht man die Anlage mit der Buslinie 303 (Richtung Killwangen, Bahnhof), wenn man bei der Station Spreitenbach, Altersheim aussteigt.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Hier gibt es alle herkömmlichen Spielgeräte, die einen Spielplatz ausmachen. Michelle Künzler Der Spielplatz Kreuzplatz besteht grösstenteils aus natürlichen Materialien. Michelle Künzler Die Dachbegrünung trägt zum naturnahen Gesamtbild der Anlage bei. Dabei hat es unter dem Dach Sitzgelegenheiten sowie einen Tisch zum Essen und Trinken. Michelle Künzler

In Sachen Spass nicht weniger vielversprechend ist der naturnahe Spielplatz Kreuzplatz in der Nähe der Bäckerei Limmatbeck und dem Restaurant Sternen. Besteht also Lust auf ein Gipfeli oder Hunger auf eine grössere Mahlzeit, braucht man nicht weit zu suchen. Von einer Rutsche über ein Klettergerüst und eine Wackelbrücke bis hin zu Schaukeln ist bei diesem Spielplatz alles mit dabei. Was Kindern aber besonders gut gefallen mag, ist das gelbe Kamel. Wer die Anlage richtig auskundschaftet, wird ausserdem eine kleine Spielhütte entdecken. Tischgarnituren und Sitzplätze, sowohl bedacht als auch überdacht, sind ebenfalls vorhanden.

Adresse: Dorfstrasse, 8957 Spreitenbach

Anreise: Auch hier bringen die Buslinien 2, 4 und 303 ab Bahnhof Killwangen-Spreitenbach oder die Buslinie 303 ab Bahnhof Dietikon Familien zum Spielplatz.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Unweit vom McDondald's befindet sich der für 62’000 Franken neu gebaute Spielplatz Seefeld, der Teil der Primarschulanlage ist. Ob Klettergerüst, Rutschbahn oder Schaukelbett – Kinder können hier ihre spielerische Seite ganz ausleben, denn die grosszügige Anlage verfügt über eine Vielzahl an Spielgeräten. Doch auch Spass ohne Geräte ist kein Problem: So verwandeln die beiden Hüpfspiele neben der Rutsche die öde Teerfläche in ein Abenteuerspiel. Für ältere Kinder besteht ausserdem die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen oder auf dem Fussballfeld zu «tschutten». Was die Anlage zusätzlich kinderfreundlich macht, ist ihr weicher Fallschutzbelag, der schwere Fallverletzungen verhindert.

Adresse: Schmittegasse 100, 8957 Spreitenbach

Anreise: Buslinie 303 (Richtung Spreitenbach, Shopping Center) ab Bahnhof Dietikon oder Buslinie 2, 4 und 303 (Richtung Spreitenbach, Shopping Center) ab Bahnhof Killwangen-Spreitenbach bis zur Haltestelle Shopping Center, danach dauert es noch etwa drei Gehminuten bis zur Anlage. Wer mit dem Auto anreist, kann problemlos beim Schulhaus Seefeld parkieren. Für Anreisende mit dem Velo gibt es einen Velounterstand.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Uitikon

Spielplatz Binzmatt bei Binzmatt 19 in Uitikon. Michelle Künzler

Der Spielplatz Binzmatt nahe des Pflegezentrums Spilhöfler

Adresse: Binzmatt 19, 8142 Uitikon

Anreise: Buslinie 215 (Richtung Zürich Wiedikon, Bahnhof) und 245 (Richtung Triemli) ab Birmensdorf ZH, Bahnhof bis Haltestelle Uitikon, Dorf, danach drei Minuten

Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Bewertung: 7/10

Unterengstringen

Kinderherze schlagen hier höher: der Robinson Spielplatz in Unterengstringen. Michelle Künzler

Der Robinson Spielplatz ist

Adresse: Büelstrasse 15, 8103 Unterengstringen

Anreise: Buslinie 308 (Richtung Zürich Altstetten, Bahnhof N) ab Urdorf Weihermatt, Bahnhof bis Haltestelle Unterengstringen, Sennenbüel, acht Minuten danach

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 8/10

Urdorf

Der Spielplatz beim Schulhaus Weihermatt in Urdorf erfreut Kinderherzen mit einer Spielturmkombination, ... Michelle Künzler ... einem Schaukelbett, Michelle Künzler Michelle Künzler

... am meisten wohl aber mit der zwölf Meter langen Rutschbahn. Michelle Künzler Beim Alterszentrum gegenüber der Schule Weihermatt können Kinder dem Gezwitscher von Wellensittichen lauschen. Michelle Künzler Der relativ neue Spielplatz Weihermatt in Urdorf ist für Kinder ein Ort des Spass. Michelle Künzler

Beim Spielplatz Weihermatt in Urdorf gleich bei der Schule ist besonders die relativ neue, zwölf Meter lange Rutschbahn ein Highlight für Kinder. Doch auch die Spielanlage mit den Kletterwänden, Rutschstangen und dem Schaukelbett sowie der grosse Fussballrasen bieten Spass. Für Tierliebhaberinnen und -liebhaber gibt es ausserdem ein Gehege mit Wellensittichen, das sich zwischen dem Alterszentrum und der Schule Weihermatt liegt. Nicht weit entfernt befindet sich die Badi Weihermatt, die 2021 erneuert wurde und neu auch über einen Spielplatz verfügt.

Adresse: Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf

Anreise: Ab Zentrum/Bahnhof Schlieren mit der Buslinie 302 (Richtung Urdorf, Oberurdorf) bis Haltestelle Urdorf, Sonne, 303 (Richru308 (Richtung Urdorf Weihermatt, Bahnhof) ab Zentrum/Bahnhof Schlieren bis Haltestelle Urdorf, Uitikonerstrasse erreichbar und danach noch fünf Gehminuten entfernt.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 7/10

Weiningen

Mitten auf dem Pausenhof der Schule Schlüechti steht ein grosser Lozziwurm, durch den Kinder hindurchkriechen können. Michelle Künzler

Der umzäunte und videoüberwachte Spielplatz Schlüechti bei der Primarschule erquickt das Kinderherz mit einem grossen Lozziwurm, bei dem man rein- und rauskriechen kann. Rutschbahn, Hüpfspiele, mehrere Schaukeln und zwei Sandkästen, die beide dank Sonnenschirm oder Baum über Schatten verfügen, stehen Kindern ebenfalls zur Auswahl. Wer Lust auf eine Runde Tischtennis hat, ist mit den beiden Tischtennistischen bestens bedient. Sitzsteine bieten Eltern Platz zum Abhocken und Kindern die Möglichkeit zum Verschnaufen nach intensiver Spielerei.

Mitten auf dem Pausenhof der Schule Schlüechti steht ein grosser Lozziwurm, durch den Kinder hindurchkriechen können. Michelle Künzler Der Spielplatz verfügt auch über einen Sandkasten, Schaukeln und eine Rutsche. Michelle Künzler Sandkasten und Schaukel gibt es sogar zweifach. Michelle Künzler

Adresse: Schlüechtistrasse 10, 8957 Weiningen

Anreise: Buslinie 302 (Richtung Urdorf, Oberurdorf) und 304 (Richtung Zürich Altstetten, Bahnhof N) und ab Bahnhof Dietikon bis StationWeiningen ZH, Lindenplatz, von dort aus ist es ein Fussmarsch von ungefähr vier Minuten. Für Anreisende mit dem Auto hat es ein paar Parkfelder.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Bewertung: 5/10

