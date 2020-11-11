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Test: Artikelübung

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David Rutschmann

Überwältigende Gefühle bei Roger Federer

Bild: Alessandro Della Bella (Peking, 16.08.2008)

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Bild: Alessandro Della Bella (Peking, 16.08.2008)

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Zwiti

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Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt....

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