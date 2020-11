Luzern Test: Dritter Übungstext Das ist mein Übungstext. Stefania Telesca 18.11.2020, 17.21 Uhr

Das Hotel «Blume» in Baden Das Hotel «Blume» von aussen. Die beiden Brüder führen das Hotel seit 15 Jahren. Der legendäre Schindler-Lift im Atrium Hotel Blume in Baden. Der legendäre Schindler-Lift im Atrium Hotel Blume in Baden.