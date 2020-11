Test: Guguseli :-)

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)



Nadia Cirone 05.11.2020, 10.53 Uhr