Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE (Neuenburg, 3.11.2020)
lUZERN

Test: Guguseli :-)

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Nadia Cirone

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Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Alessandro Della Valle / KEYSTONE (Neuenburg, 3.11.2020)
lUZERN

Test: Guguseli :-)

Die Weltmeisterin im Downhill Mountain Bike, Camille Balanche, posiert am Mittwoch, 4. November 2020 im Wald bei Magglingen. Die MTB-Fahrerin aus Le Locle NE gewann den Titel am 11. Oktober 2020 an der Mountainbike-WM in Leogang, Oesterreich. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Nadia Cirone

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