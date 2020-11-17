Luzern

Test: Kein lustiger Titel asdf asdf

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Hans Muster

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Bild: Na Son Nguyen (Hongkong, 11.11.2020)

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Luzern

Test: Kein lustiger Titel asdf asdf

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Hans Muster

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Bild: Na Son Nguyen (Hongkong, 11.11.2020)

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In this handout photo provided by the Lithuanian President's Office, Lithuania's President Gitanas Nauseda, second right, his wife Diana Nausediene, right, Poland's President Andrzej Duda, second left, and his wife Agata Kornhauser-Duda, left, pose for photographers prior to their meeting at the Presidential palace in Vilnius, Lithuania, Tuesday, Nov. 17, 2020. (Lithuanian President Office via AP)

AP
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epa08825165 Spanish Government Spokeswoman and Treasure Minister Maria Jesus Montero addres

J.j. Guillen / EPA

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