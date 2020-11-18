Luzern

Test: Kein lustiger Titel - schade Schokolade

skladjf lkasjdf lkjalskd flkjas dlfjkasl dkfjl ksdjflkjasd lfjk lskadfj lkjas dfjkl jsadfljlkasdj fkljas dflkj asdlfjk alsdkfj lasdkjf lasdkflkj asdfklasdf klasdfjlkjasdfkl jklasdfj asdkl f

Hans Muster

Centro Papa Giovanni. Wahl neuer Synodalratspräsident.
Gewählt wird Dr. Lilian Bachmann.

Fotografiert am 18.11.2020 von Dominik Wunderli

Dominik Wunderli

askldf jlasdj fkjasdlfk jasdklfj lasdj flkasdjf lkj asdflkj kasdlfj lkasd flkjasd flkasdj flk jasdklfj asldkfj lasdkjflkasdjf lkasdj fkljasd flsjadklf lksajdfkljsadklfj klasdjfkl asdfjkljfasjdfkl jklasd flkja sdfljklasdj flkj asdfljk askldf jlkasjdf lkjasdl fj laskdjf lkasjd flkja sdklfj klasdjf kljasd fkj kjasdk lfj kasldf

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Luzern

Test: Kein lustiger Titel - schade Schokolade

skladjf lkasjdf lkjalskd flkjas dlfjkasl dkfjl ksdjflkjasd lfjk lskadfj lkjas dfjkl jsadfljlkasdj fkljas dflkj asdlfjk alsdkfj lasdkjf lasdkflkj asdfklasdf klasdfjlkjasdfkl jklasdfj asdkl f

Hans Muster

Centro Papa Giovanni. Wahl neuer Synodalratspräsident.
Gewählt wird Dr. Lilian Bachmann.

Fotografiert am 18.11.2020 von Dominik Wunderli

Dominik Wunderli

askldf jlasdj fkjasdlfk jasdklfj lasdj flkasdjf lkj asdflkj kasdlfj lkasd flkjasd flkasdj flk jasdklfj asldkfj lasdkjflkasdjf lkasdj fkljasd flsjadklf lksajdfkljsadklfj klasdjfkl asdfjkljfasjdfkl jklasd flkja sdfljklasdj flkj asdfljk askldf jlkasjdf lkjasdl fj laskdjf lkasjd flkja sdklfj klasdjf kljasd fkj kjasdk lfj kasldf

klasdj fklasdj flkj asdlfj lasdkfj lksdaf lkdsja flkasdjf lkjdasf ljkdasl fjlasdkf jlkasdj flkjasdf lasdjf ljasdflkj sdfklj lasdkf jlkjasd flkasj dfljk asdkfj

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kasljdf kljasdfkjasdklf lkadsjf lkjasdf kljasd lfj asdlkfj asdklfj laskdfjlkasdj flkjas dlfkj asdklf jlkasdf

Centro Papa Giovanni. Wahl neuer Synodalratspräsident.
Gewählt wird Dr. Lilian Bachmann.

Fotografiert am 18.11.2020 von Dominik Wunderli

Dominik Wunderli

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