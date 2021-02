Seelisberg Test: Feuerwehr löscht ein Camping-Feuer Polizei und Feuerwehr sind in Seelisberg zu einem vermeintlichen Waldbrand ausgerückt. Vor Ort entpuppte sich der Brand als Lagerfeuer zweier Wild-Campierer. Gelöscht wurde trotzdem - wegen Waldbrandgefahr und wegen Camping-Verbot an dieser Stelle. 0 Kommentare 07.02.2021, 14.36 Uhr

bac.

Der Feueralarm ging bei der Kantonspolizei Uri am Freitagabend kurz vor 22 Uhr ein. Gemeldet wurde ein kleiner Waldbrand westlich des Seelisbergsees. Am Brandort eingetroffen, stiessen die Feuerwehr Seelisberg und eine Polizei-Patrouille nicht auf einen Waldbrand, sondern auf ein Camping-Feuer von zwei jungen Männern im Alter von 25 und 29 Jahren. Der Luzerner und der Baselbieter wollten im Waldstück die Nacht verbringen und entfachten an ihrer Lagerstätte ein Feuer.

Mit Hinweis auf die herrschende Trockenheit wurde ihnen dieses von der Feuerwehr fachmännisch gelöscht. Die Männer hielten sich zudem in einer Grundwasserschutzzone auf, die für das Campieren nicht zugelassen ist. Sie werden deswegen laut Mitteilung der Polizei «ins Recht gefasst.» Ihnen droht eine Busse.

Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehr Seelisberg stand mit 10 Leuten im Einsatz.