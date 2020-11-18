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Test: Wir testen, ob wir was gelernt haben

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Martin Probst

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Bild: Aldair Mejia / EPA (Aarau, 18. November 2020)

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