(Test 11): Ein Livingdocs-Artikel mit (fast) allen Komponenten Dieser Artikel erklärt den Aufbau des Livingdocs-Artikeleditors. Möge er nie das Licht des World Wide Web erblicken! Robert Bachmann 12.07.2022, 09.33 Uhr

Das Hauptbild des Artikels wird direkt unterhalb der Publikationszeit platziert. Die Bildquelle wird nach folgendem Muster gesetzt: (Bild: Max Muster, Ort, 12. März 2019)

Für Livingdocs-Artikel steht eine Vielzahl von Komponenten zur Auswahl. Unter Komponenten sind Bestandteile wie Text, Bild, Zwischentitel, Videos, Zitate oder Tweets zu verstehen.

Die Liste aller möglichen Komponenten findet man auf der rechten Seite des Artikel-Editors. (Text, Quelle, Zwischentitel, Zwischentitel-Unterzeile etc. – Klicke oben auf Insert, falls dir die Liste nicht angezeigt wird)

Die häufigste Komponente in einem Artikel ist natürlich der Textabschnitt, deshalb findet man die Komponente Text in der Auswahl ganz oben (unter "Wichtigste Komponenten").

Jeder neu eröffnete Artikel enthält bereits eine leere Textkomponente. Man erkennt sie am lateinischen, grauen Blindtext.

In dieses Textfeld kann man einfach reinschreiben. Mit "Enter" wird ein neuer Abschnitt bzw. eine neue Textkomponente geschaffen.

Bei Bedarf kann man von rechts weitere (Text-)Komponenten per Drag & Drop in den Editor reinziehen. Beispielsweise ein Zwischentitel:

Zwischentitel

Weiter gehts mit Komponenten aus dem mittleren Abschnitt "Formatierungen"

«Dies ist ein Zitat. Ein Zitat ist ein Zitat ist ein Zitat ist ein Zitat ist ein Zitat. Zitat-Ende»

Mit der Komponente " Liste " werden

" werden Aufzählungen mit einem

Punkt versehen.

Eine Nummerierte Liste ist eine Aufzählung mit Zahlen.

Das ist eine Infobox Infoboxen bestehen aus einem Titel und einem Grundtext. Auf der linken Seite erkennt man den für Infoboxen charakteristischen blauen Strich. Zwischentitel einer Infobox Der Zwischentitel in einer Infobox ist ein Extra, das man sich ganz unten in der Komponentenliste holen muss (unter "Infobox")

Dies ist eine Frage in einem Interview

Und dies die Antwort. Antworten sind von normalen Grundtext nicht zu unterscheiden.

Es folgt ein kleiner, feiner Trennstrich:

Und als nächstes sehen wir eine Fussnote:

Ich bin eine Fussnote. Man platziert mich am Fuss eines Artikels, um beispielsweise zu verkünden: Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

Wir fahren weiter mit Beispielen der "Wichtigsten Komponenten":

Zwischentitel-Unterzeile

Zwischentitel-Unterzeilen setzen wir nirgends ein. Diese Komponente braucht nicht beachtet zu werden.

Es folgt eine Link-Box. Mit Link-Boxen verweisen wir auf weitere Artikel zum Thema.

Auch Einklinker schlagen passende Artikel zum Thema vor, sie kommen jedoch ohne Lead aus.

Einklinker sind daher besser geeignet, mitten im Artikel platziert zu werden.



Als Faustregel gilt: Thematisch verwandte Artikel vom gleichen Tag platzieren wir als Einklinker, thematisch verwandte Artikel von früher hingegen als Link-Box.

Bildformat Small left.

Zeit für ein Zweit- und Drittbild. Bilder können über die ganze Spaltenbreite (Content With) oder als Small left und Small right platziert werden, wie diese beiden Beispiele zeigen.

Bildformat Small right.



Bildstrecke

Um 1900: Mitglieder der Familie Knie des Circus Knie in einer historischen Aufnahme. (Bild: ullstein/Getty) 1919: Grosser Besucherandrang vor dem Circus Knie im Gründungsjahr. (Bild: Keystone) 1925: Werbeplakat des Circus Knie. 1954: Fredy Knie jun. reitet während den Proben des Circus Knie stehend auf zwei Welsh-Ponies. (Bild: Keystone) 1961: Ein Nummerngirl im Einsatz bei einer Vorstellung in Rapperswil. (Bild: Keystone) 1967: Saisonstart des Circus Knie in Rapperswil. Der Dompteur Gerd Siemoneit mit einem Loewenmännchen in Aktion. (Bild: Keystone) 1986: Fredy Knie jun. zeigt während der Saison 1968 erstmals eine Dressurnummer mit dem Breitmaulnashorn Ceyla. (Bild: Keystone) 1970: Clown Dimitri spielt auf seinen Blas-Instrumenten während einer Vorstellung in Zürich. (Bild: Keystone) 1974: In einem Zirkuswagen findet der Unterricht für Kinder von Artisten statt. 1974:Presseanlass im Zelt des Circus Knie statt. Rolf Knie junior unterhält sich in der Manege mit einem sitzenden Pferd, namens Rebell. (Bild: Keystone) 1982: Das Motto der diesjährigen Saison heisst "Circus-Luft". Präsentiert wird eine Dressurnummer mit der Tigerin "Sher", die auf einem Nashorn reitet. (Bild: Keystone) 1983: Rolf Knie senior (links) und Bruder Fredy Knie. 1941 übernahm Rolf zusammen mit seinem Bruder Fredy Knie den Zirkus von den Eltern. Fredy Knie leitete die artistische und technische Direktion, Rolf Knie die kaufmännische und administrative Abteilung. (Bild: Keystone) 1989: Miss Jana tritt mit Riesenschlagen und Mississippi-Alligatoren auf. Vier Assistenten tragen eine Riesenschlange durch die Manege. (Bild: Keystone) 1991: Clown Pic bläst als Pierrot Lunaire Riesenseifenblasen. (Bild: Walter Bieri/Keystone) 1993: Fredy Knie jun. mit Grant-Zebras. (Bild: Keystone) 1999: Die Elefanten des Circus Knie präsentieren sich vor dem Bundeshaus in Bern. (Bild: Edi Engeler/Keystone) 2008: Der junge Chris Rui Knie in der Manege während der Vorstellung in Frauenfeld. (BIld: Nana do Carmo) 2014: Chanel Marie Knie an der Generalprobe des Circus Knie in Rapperswil. (Bild: Walter Bieri/Keystone) 2012: Linna Knie in einer Dressurnummer mit Elefanten. 2015 gab es die letzte Vorstellung mit den Elefanten. (Bild: Walter Bieri/Keystone) 2015: Aufbau des Zeltes und Interieurs. Etwa 230 Mitarbeidende aus 16 Ländern sind im Einsatz, wenn die Saison näherrückt. 2018: Ivan Frederic Knie mit seiner Pferdenummer. Auf ihrer 100. Tournee mit dem Namen "Formidable" trat die Familie Knie zusammen mit 38 Artisten aus zehn verschiedenen Nationen auf. (Bild: Melanie Duchene/Keystone) 2019: Blick auf das neue Zelt des Circus Knie in Rapperswil. Der Circus feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die neue Zeltblache wurde über Crowdfunding finanziert. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone) 2019: Die Familie Knie. (Bild: Nicole Boekhaus)

Oben wird eine eingebettete Bildstrecke (Galery Article) gezeigt, wozu die Komponente "Bildstrecke" verwendet wurde. Wichtig zu wissen: In einem Regular Article lässt sich keine neue Bildstrecke erstellen, sondern nur eine bestehende Bildstrecke einfügen. Für eine neue Bildstrecke muss ein neuer Galery Article angelegt werden.

Die Komponente ist nur eine Vorschau - die Galerie kann an dieser Stelle nicht durchgeblättert werden.

Q-Tool

Alles anzeigen

Q-Tool: Was wir hier sehen ist eine eingebettete Karte, die im externen "Q-Tool" erstellt wurde. Deshalb heisst die Embed-Komonente "Q-Tool".

Im Q-Tool können u.a. Kartenauschnitte, Tabellen, Grafiken und Quizze erstellt werden.

Video Article

Video-Article: Mit der Komponente "Video Article" lassen sich - wen wunderts - Video Articles einbetten. Ein Video Article ist eine Livingdocs-Artikelform die ein Video enthält. (In aller Regel ein Video, das im NZZ-Videosystem Kaltura gespeichert ist).

Die Komponente zeigt nur das Vorschaubild - das Video kann hier nicht abgespielt werden.

Video Kaltura

Im Unterschied zum "Video Article" kommt die Komponente "Video Kaltura" ohne einen Livingdocs-Video Article aus. D.h. man kann hier direkt einen Kaltura Embed-Code eintragen, ohne dass zuerst ein Video Article erstellt werden muss.



Diese Variante empfiehlt sich bei Videos, die man nur als Bestandteil eines Regular Articles zeigen will (im Gegensatz zu Videos mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal, die mal als eigenständigen "Video Article" publizieren möchte.

Liveticker

Die Komponente Uhrzeit (Live-Blog) ist eine Art Zwischentitel, die aus der aktuellen Uhrzeit besteht. Sie ist für Liveticker geeignet.

08:53 Uhr

08:51 Uhr

Tweet

Youtube-Video

Um ein Youtube-Video einzubetten, schnappt man sich den Embed-Code bei Youtube und trägt ihn in der Youtube-Komponente rechts in das Feld Embed Code ein. Den Code findet man bei Youtube unter "Teilen -> Embed".