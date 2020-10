Test Artikel 3, twe df sdfdsf sf sf dsf dsf ds fds fdssdfdf sdfdsf sf sf dsf dsf ds fds fdssdfdf sdfdsf sf sf dsf dsf ds fds fdssdfdf sdfdsf sf sf dsf dsf ds fds fdssdfdf sdfdsf sf sf dsf dsf ds fds fdssdf Thomas Wehrli 23.10.2020, 11.51 Uhr

22.10.2020; Bern; Fussball Europa League - BSC Young Boys - AS Roma;

Quentin Maceiras (YB) gegen Carles Perez (Roma)

(Urs Lindt/freshfocus) 22.10.2020; Bern; Fussball Europa League - BSC Young Boys - AS Roma;

Bruno Peres (R, Roma) gegen Quentin Maceiras (YB)

(Urs Lindt/freshfocus) 22.10.2020; Bern; Fussball Europa League - BSC Young Boys - AS Roma;

Federico Fazio (Roma) gegen Jean-Pierre Nsame (YB)

(Urs Lindt/freshfocus) 1000 spectators see, during the UEFA Europa League group stage group A matchday 1 soccer match between Switzerland's BSC Young Boys Bern and Italy's AS Roma, at the Wankdorf stadium in Berne, Switzerland, Thursday, October 22, 2020. (KEYSTONE/Marcel Bieri)

