Test: Gloria in excelsis Deo - Sinfoniekonzert des Sinfonie Orchesters Biel Solothurn 19. Dezember 2020 um 19 Uhr im Konzertsaal Solothurn Ramona Arnold 23.10.2020, 14.54 Uhr

Sinfonie Orchester Biel Solothurn TOBS

Weihnachtlicher Konzertgenuss mit dem Sinfonie Orchester Biel Solothurn: Neben bekannten Klängen aus Johann Sebastian Bachs Adventskantaten und seinem Weihnachtsoratorium wird das Programm ergänzt durch das ebenso festliche wie mystische Trompetenkonzert des Schweizer Komponisten Armin Schibler.

Programm

Johann Sebastian Bach :«Nun komm der Heiden Heiland» Kantate BWV 61

Armin Schibler: Trompetenkonzert op. 68

Johann Sebastian Bach: «Grosser Herr, o starker König» Arie aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248

Johann Sebastian Bach: «Gloria in excelsis Deo» Kantate BWV 191

Leitung Kaspar Zehnder

Choreinstudierung Lea Pfister-Scherer, Eva Herger, Joël Morand

Trompete Giuliano Sommerhalder

Gesangssolisten Marion Ammann, Jörg Dürmüller, Dominik Wörner

Solothurner Mädchenchor

Ensemble Lesamo

Sinfonie Orchester Biel Solothurn



Mehr Informationen: www.tobs.ch

Das abopass-Angebot

Wir schenken 50% auf den Eintrittspreis in der 1. Kategorie! Sie bezahlen für dieses Sinfoniekonzert CHF 25.- statt CHF 49.-. Pro abopass können max. 2 Personen profitieren, das Angebot ist limitiert.

So einfach geht’s:

Bestellen Sie Ihre Tickets zum Spezialpreis per Telefon (032 626 20 70), E-Mail (kasse.solothurn@tobs.ch) oder an der TOBS-Kasse im Stadttheater Solothurn. Die abopass-Nummer muss zwingend bei der Bestellung der ermässigten Tickets angegeben werden.