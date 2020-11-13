Test: November-Sonne im Baselbiet

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Simon Tschopp

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Test: November-Sonne im Baselbiet

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Simon Tschopp

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Bild: Niranjan Shrestha / AP (Liestal, 13.11.2020)

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