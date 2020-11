Testdorf Dietikon Test: Auf der Spur von Lorem ipsum Testlead: Das sagen die Experten zum längst verschollenen Lorem ipsum. spoiler es ist verdrehtes Latein. Lydia Lippuner 13.11.2020, 17.19 Uhr

Im Stadtgarten in Zug fand ein Poetry-Slam statt im Bild Team Lorem Ipsum mit Runa Wehrli und Leonie Herzig im Bild.

18. August 2017

Werner Schelbert (Zuger Zeitung) Werner Schelbert (zuger Zeitung) / Zuger Zeitung

Nun wurde bekannt: Lorem Ipsum ist Latein - leicht verdreht - ein Teil einer Passage von Cicero´s "De finibus bonorum et malorum" 1.10.32 beginnt so: "Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..." (Es gibt niemanden der sich selbst in Liebeskummer begibt, der danach sucht oder danach verlagt, einfach weil es schmerzt.). "De Finibus Bonorum et Malorum" wurde 45 vor Chr. verfasst, es ist eine theoretische moralische Abhandlung, welche in der Renaissance sehr populär war.

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..." (Es gibt niemanden der sich selbst in Liebeskummer begibt, der danach sucht oder danach verlagt, einfach weil es schmerzt.)"

Das ist ein Blindtext Zwischentitel

