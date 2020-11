Tsüri Test: Dies ist die dritte Übung Berggipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so müde ist. So unglaubl Alex Rudolf 17.11.2020, 17.16 Uhr

im neuen Jugendtreff Embri in Urdorf, am 12. November 2020. Severin Bigler

Berggipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal gipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so müSchlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so müdfdsf

fdgdsgs

17:06 Uhr

gsdgsdgs dsgdsgdsgds gdsgsdgsdggipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so müsdgsdg

de ist. So unglaublich müde. Seit 27 Jahren schon kommt Willi Illien jeden Sommer auf diegipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wengipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so m

bfsfdfd sfgsgss sgsgsgs

ün er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so mü Alp Tomül, sie liegt in den Bündner Alpen, 2179 Meter über Meer, am Übergang vom Safien- ins Valsertal. Zwei Ställe aus altem Stein, eine Hütte mit einer kleinen Küche und einem Wohnzimmer: das ist das Reich von Illien und seiner Frau, von Juni bis September. Er sagt, seine Alp sei die sc

Alle Jahre wieder: Wer auf Schweizer Autobahnen unterwegs sein will, muss sich die jeweils aktuelle Autobahnvignette besorgen. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl der Vignetten zwischen 1998 und heute. Die neue Vignette für 2020 ist «rot metallic» und wird weiterhin 40 Franken kosten. Eine elektronische Vignette kommt frühestens 2022. Autobahn Vignetten (Stand: 2019; BG für Page Gallery Article) Die Vignette 2018 war orange-metallic. Die Autobahn-Vignette von 2017. Die Autobahn-Vignette von 2016. Die Autobahn-Vignette von 2015. Die Autobahn-Vignette von 2014. Die Autobahn-Vignette von 2013. Die Autobahn-Vignette von 2012. Die Autobahn-Vignette von 2011. Die Autobahn-Vignette von 2010. Die Autobahn-Vignette von 2009. Die Autobahn-Vignette von 2008. Die Autobahn Vignette von 2007. Die Autobahn-Vignette von 2006. Die Autobahn-Vignette von 2004. Die Autobahn-Vignette von 2003. Die Autobahn-Vignette von 2002. Die Autobahn-Vignette von 2001 Die Autobahn-Vignette von 2000. Die Autobahn-Vignette von 1999. Die Autobahn-Vignette von 1998. Und das war die allererste Autobahn-Vignette von 1985.

17:06 Uhr

sadcsafsafgipfeln und grünen Weiden, auf denen sich weisse Punkte tummeln. Der Wolf lässt dem Älpler keine Ruhe, Tag und Nacht denkt er an ihn. Und wenn er doch einmal Schlaf findet, dann wacht er bald wieder auf, obwohl er doch eigentlich so müafasfasfasfaf