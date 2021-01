Wil Test: Hans Mäder legt als neuer Stapi egtagageag Susanne Hartmann 06.01.2021, 10.47 Uhr

eegaögkagöageaäö

ögakölgöaögöeagökage ögaögköeaögkaögea

Dimitri Oberlin hat ein Angebot seines Ex-Vereins vorliegen. Der Baselbieter und Ex-FCB-Spieler Noah Okafor gehört zu den besten 50 Youngstern der Uefa. Nils de Mol wird nicht mehr zum FCB zurückkehren. Der FC Basel gewinnt im letzten Spiel des Jahre mit 2:1 gegen Luzern. Christian Gross soll den FC Schalke 04 übernehmen. Raoul Petretta geht es mittlerweile schon viel besser. Raoul Petretta erleidet im Spiel gegen St. Gallen eine Erschütterung des oberen Rückenmarks. Der FCB und St. Gallen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden. Hier wird Jorge am Mittwoch abtransportiert. Schon da scheint der Brasilianer zu wissen, dass es nicht gut aussieht. Der FCB unterliegt YB mit 0:2. Dimitri Oberlin soll laut "Blick" gefeiert habe, während seine Kollegen gegen Lugano verloren. FCB-Kapitän Valentin Stocker ist verletzt: Er wird in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Eray Cömert und Jean-Pierre Nsame treffen am Mittwoch wieder aufeinander. Der FCB gewinnt mit 2:0 gegen Vaduz. Es ist der dritte Sieg in Folge. Bernhard Burgener erwartet für das Geschäftsjahr 2020 eine schwarze Null. Djordje Nikolic ist wieder fit. Timm Klose im Gespräch. Die neue Ausgabe des FCB-Talk ist da. Der FC Basel feiert gegen Sion den zweiten Sieg in Folge. Djordje Nikolic oder Heinz Lindner? Wer soll in Zukunft im FCB-Tor stehen? Roger Federer grüsst Behrang Safari in einer Videobotschaft. Der Schwede hat seine Karriere nach dem Saisonende in Schweden beendet. Die Frauen des FC Basel verlieren bei GC das dritte Spiel in Serie. Der FCB gewinnt zu Hause mit 1:0 gegen Servette. Dimitri Oberlins legendäres Tor gegen Benfica. Per Ende Dezember wird sein Vertrag mit dem FCB aufgelöst. Der FCB verliert in Lugano mit 1:2. Jorge fällt gegen Lugano aus. Der FC Basel gewinnt dank Toren von Stocker und Kasami mit 2:1 gegen Lausanne. Timm Klose erlitt am Samstag bei einem Sturz auf die Hand einen fünffachen Bruch. Eren Derdiyok ist Usbekischer Meister mit Pakhtakor Tashkent. Jonas Omlin kassiert für Montpellier erneut drei Treffer vor der Pause. Der FCB verliert in Bern mit 2:1. Ciriaco Sforza muss gegen YB auf die halbe Defensive verzichten. FCB-Torhüter Djordje Nikolic wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Reto Baumgartner ist der neue FCB-Präsident. Die FCB Frauen kassieren gegen YB ihre zweite Saisonniederlage. Das letzte Mal war Kasami 2016 im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft. Nach van der Werff wurde nun auch Silvan Widmer positiv auf Corona getestet. Yystoo scheint gemäss einer Umfrage unter bz-Lesern einen grossen Einfluss auf die Wahlen und Abstimmungen an der GV zu haben. Jasper van der Werff wurde in der U-21-Nati positiv auf das Coronavirus getestet. FCB-Präsident Bernhard Burgener hofft, das laufende Geschäftsjahr trotz Corona mit einem Gewinn abzuschliessen. Albian Ajeti spielt seit August für Celtic Glasgow. Das Joggeli bleibt am kommenden Sonntag leer: Das Spiel gegen den FC Sion wird wegen Corona verschoben. Der FCB verliert den Klassiker gegen den FCZ mit 0:1. Julian von Moos verlängert seinen Vertrag beim FCB bis 2023. Florian Kamberi (hier am vergangenen Sonntag im Duell mit Basels Jasper van der Werff) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Derzeit nichts zu jubeln: In und um die Mannschaft des FC Sion gibt es gleich 22 Coronafälle. Der FC Basel gewinnt sein erstes Spiel nach der Quarantäne mit 3:1. Noah Okafor ezielt für Salzburg drei Treffer in einem Spiel. Raoul Petretta ist wieder fit und zurück im Mannschaftstraining. FCB-CEO Roland Heri. CEO Roland Heri an einer Medienkonferenz des FC Basel 1893 in Basel, am Dienstag, 18. Juni 2019. Timm Klose wurde positiv auf Corona getestet und bleibt noch bis 1. November in Quarantäne. Jonas Omlin erlebte für Montpellier eine rabenschwarze Halbzeit. Die Bewegung Yystoo lehnt die vom FCB geplante Statutenänderung ab. Heinrich Ueberwasser will von der Regierung wissen, ob der FCB finanziell unterstützt werden könnte. Ein Coronafall beim FC Basel sorgt für die erste Spielabsage der Saison. Stellt Pajtim Kasami am Sonntag ein erstes Mal als Spieler des FC Basel seine Technik unter Beweis? Auch Konstantinos Dimitriou wurde positiv auf das Virus getestet. Pajtim Kasami wechselt per sofort zum FCB. Djordje Nikolic wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft Serbiens aufgeboten. Timm Klose kommt per sofort leihweise von Norwich nach Basel. Aldo Kalulu bleibt doch beim FC Basel. Omar Alderete im Hertha-Dress. Kemal Ademi posiert im Fenerbahce-Dress. Kemal Ademi verlässt den FCBund wechselt zu Fenerbahce Istanbul. Blas Riveros verlässt den FC Basel und wechselt nach Dänemark zu Bröndby. Silvan Widmer ist in den Fokus von Schalke 04 gerückt. Der FC Basel gewinnt gegen Luzern mit 3:2. Jorge Marco de Oliveira Moraes (hier im Dress des FC Porto) wechselt leihweise zum FCB. Basels CEO Roland Heri unterstützt Trainer Ciriaco Sforza an der Pressekonferenz vor dem Luzern-Spiel. Der FCB verliert gegen Sofia und ist europäisch in dieser Saison nicht mehr dabei. Omar Alderete könnte den Verein noch in diesem Transferfenster verlassen. Edon Zhegrova kann am Donnerstag spielen. Bernhard Burgener tritt an der kommenden GV nicht mehr zur Wahl als Vereinsvorstand an. Djordje Nikolic kann den Elfmeter von Servettes Alex Schalk nicht parieren. Der FCB verliert in Genf 0:1. Der FCB gewinnt gegen Anorthosis Famagusta mit 3:2 und steht in den Playoffs. Blas Riveros könnte den FCB bald verlassen. Edon Zhegrova wurde vom FCB fest verpflichtet. Ex-Trainer Thorsten Fink hat wohl etwas voreilig die Initianten von "Yystoo für e FCB" unterstützt und dann wieder einen Rückzieher gemacht. Patrick Rahmen ist neuer Assistenztrainer von Ciriaco Sforza beim FC Basel. Trotz zwei Treffer kommt der FCB gegen Vaduz nicht über ein Unentschieden hinaus. Erstes Auslandengagement: Kevin Bua wechselt in die zweite spanische Liga zu Leganés Der FCB siegt gegen den NK Osijek mit 2:1 und kommt europäisch eine Runde weiter. Die FCB-Fans dürfen ab Oktober wieder ins Stadion. Noch ist unklar, wie viele es sein werden. Taulant Xhaka fehlt dem FCB morgen gegen NK Osijek. Valentin Stocker bleibt dem FCB erhalten. Im letzten Cupspiel gegen Winterthur gab es einen deutlichen FCB-Erfolg. Der FC Basel verliert gegen Saarbrücken deutlich mit 1:5. Geht bei Basel jeweils als Kämpfer voran: Taulant Xhaka. Marco Streller hat sich erstmals ausführlich und emotional zu seinem Rücktritt geäussert. So sieht das neue FCB-Heimtrikot aus. Der FCB muss in der kommenden Woche nach Kroatien reisen. Die Quarantäne nach der Rückkehr kann er aber umgehen. Die Fan-Proteste gehen weiter: Dieses Plakat wurde am Dienstag am Stadion angebracht. Der österreichische Goalie Heinz Lindner wechselt zum FCB. Basels Ricky van Wolfswinkel beim Training. Alex Frei wird neuer Trainer des FC Wil in der Challenge League. FCB-Präsident Bernhard Burgener war am Sonntag Gast im Sportpanorama und äusserte sich zum Chaos rund um den Klub. Sie arbeiteten nur wenige Tage zusammen: Ciriaco Sforza und Eric Ramires. Edon Zhegrova wurde in Basel am Flughafen gesichtet und soll auch gemäss des Präsidenten des kosovarischen Fussballverbands zurückkehren.

göaögöaögökagööagöeaga «ögaögöaögö»

gagagaögöagagjaögjöla ögaögöaögöag ögaögöaöga ögöagöeaöge

asgf