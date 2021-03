Vereine Die Amtsübergabe der Frauengemeinschaft findet für einmal im Kleinen statt Der Steinhauser Verein begrüsst seinen neuen Präses Markus Müller. 15.03.2021, 16.15 Uhr

Claudia Knüsel (l.), Claudia Fischer und Markus Müller feiern die Amtsübergabe in kleinem Rahmen. Bild: PD

Aufgrund der andauernden Lage im Zusammenhang mit Covid-19 erfolgte die Durchführung der 107. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Steinhausen erstmals schriftlich. Damit geht die GV 2021 der Frauengemeinschaft wohl in die Geschichte ein. Am 26. Februar nahm die Gemeinschaft die Auszählung der Stimmzettel vor. Dabei sind alle Traktanden klar angenommen worden.

Bei einem separaten Treffen; leider auch im ganz kleinen Rahmen; erfolgte die Ressortübergabe im Amt «Öffentlichkeitsarbeit» von Claudia Knüsel an neu Claudia Fischer. Ausserdem wurde der neue Präses Markus Müller ganz offiziell begrüsst. Im neuen Vereinsjahr wurden der Frauengemeinschaft zwar schon wieder ein paar Steine in den Weg gelegt, aber sie geben nicht auf. Die Gemeinschaft ist sicher, dass sie bald verschiedene Türen aufstossen darf und somit Teile vom Jahresprogramm 2021 wahrnehmen kann.

Für die Frauengemeinschaft Steinhausen:

Claudia Knüsel und Claudia Fischer

