Vereine Eine App soll bei der Elternarbeit helfen Der Spielgruppenverband Zug diskutierte mit Spielgruppenleitenden über Elternanlässe. 19.11.2021, 17.41 Uhr

Eltern von Kindern in der Spielgruppe haben viele Fragen. Entwickelt sich ihr Kind gut? Wird es den Übertritt in den Kindergarten meistern? Wie kann die deutsche Sprache gefördert werden?

Die Elternarbeit in den Spielgruppen richtet sich oft an einzelne Eltern. Elternanlässe zu Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitsthemen sind sporadisch in den Spielgruppen angeboten. Die vom Schweizerischen Spielgruppen-Leiter/innen Verband definierten Qualitätskriterien geben der Elternarbeit mehr Gewicht. Einige Gemeinden verknüpfen Bildungsgutscheine für Spielgruppen mit der Teilnahme der Eltern an Angeboten zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden von den Schulen thematisiert.

Der Spielgruppenverband Kanton Zug nutzte am 3. November das von Migros-Kulturprozent unterstützte Angebot «Mit conTAKT-kind gelingende Elternanlässe gestalten». 22 engagierte Spielgruppenleiterinnen lernten die umfangreichen Materialien von «conTAKT-kind.ch» kennen. Die Moderatorin Maya Mulle, zeigte auf, dass die Angebote für Eltern mit den Eltern gestaltet werden sollten. Sie sollen auf den Erfahrungen der Eltern aufbauen, aktuelle Themen aufnehmen, den Austausch unter den Eltern fördern und Eltern mit einfachen Inputs dazu anregen, mit den Kindern zu spielen, vorzulesen und die Kinder an den Alltagsarbeiten zu beteiligen.

Fachorganisationen stellen Unterlagen zur Verfügung

Ab wann kann ein Kind selbst aufräumen und was lernt es dabei für die Schule? Wie kann das Kind auf den Kindergarten vorbereitet werden? Wie können die Eltern beim Übergang begleitet werden. Solche Fragen wurden unter den Spielgruppenleitenden diskutiert. Die Antworten dazu finden sich in den Unterlagen von «conTAKTkind.ch» und in «parentu– der App für informierte Eltern». Die App informiert Eltern ab der Geburt des Kindes bis zum 16. Geburtstag zu Bildungs-, Gesundheits- und Erziehungsthemen, kostenlos, werbefrei und in 13 Sprachen. Die Inhalte wurden etablierten Fachorganisationen verfasst. Gemeinden, Fachstellen und Organisationen können dabei eine Lizenz erwerben und den Eltern so Informationen zu lokalen Aktivitäten in 12 Sprachen zukommen lassen.

Angebote ermöglichen mehr Chancengleichheit

Die Referentin sieht ein grosses Potenzial bei den Spielgruppen. Sie erreichen Familien frühzeitig, können den Familien den Zugang zu sozialen Netzwerken ermöglichen und bieten Kindern altersangepasste Spielmöglichkeiten mit anderen Kindern. Kindergartenlehrpersonen bestätigen, dass sie feststellen, wenn ein Kind eine Spielgruppe besuchen konnte. Dabei spielt die Qualität des Angebots eine grosse Rolle. Gemeinden und Schulen können mit gezielten Aktivitäten mehr Familien erreichen und dadurch den chancengerechten Zugang zu Bildungsangeboten für mehr Kinder fördern.

Das Netzwerk Bildung und Familie ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und Verbreitung von «conTAKTkind.ch». Gleichzeitig stellt der Verein umfassende Materialien für die Elternarbeit zur Verfügung. Gemeinden werden beim Aufbau von geleiteten Eltern-Kind-(Krabbel)gruppen unterstützt. Die Arbeitsmaterialien können kostenlos bestellt werden. Weiterbildung per Zoom oder vor Ort können individuell gestaltet werden.

Für den Spielgruppenverband Kanton Zug: Karin Stocker