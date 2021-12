Vereine Erfolgreicher Wettkampf, trotz ungewohnten Bodens Am Chlauscup 2021 holte sich die Rhönradriege Satus Baar mehrere Top-Ten-Platzierungen. 09.12.2021, 17.12 Uhr

Fadrina Küng (links) und Mia Defuns (rechts) der Baarer Rhönradriege Satus holen sich beide einen Podestplatz.

Bei kühlem und regnerischem Wetter starteten acht Turnerinnen der Rhönradriege Satus Baar am Samstag, 4. Dezember, in den letzten Wettkampf vor den Weihnachtsferien. In Untersiggenthal ist es noch wichtiger als anderswo, dass man die Kür vor Wettkampfbeginn nochmals üben kann, da der Boden sich in dieser Halle stark von dem der Baarer Rhönradriege unterscheidet.

Trotz eines dramatischen, aber zum Glück glimpflich abgelaufenen, Sturzes einer Turnerin endete der lange Wettkampftag erfolgreich für den Satus Baar, mit je einer Platzierung in den Top Ten in den Disziplinen Spirale Basic (Elena Zurfluh, Platz 4), Gerade Level 1 (Nadine Kamm, Platz 6) und Spirale Level 1 (Moana Gasser, Platz 5).

Auch am Sonntag machten sich sieben Turnerinnen schon früh auf zum zweiten Wettkampftag, an dem die höheren Levels ihr Können zeigten. Im Geradeturnen Level 3 schafften es dabei gleich zwei Turnerinnen aufs Podest. Fadrina Küng holte sich den zweiten Rang und Mia Defuns den dritten. Jana Drechsler landete auf dem guten sechsten Platz. Alles in allem ein erfolgreicher Wettkampf für den Satus Baar.

Für die Rhönradriege Satus Baar: Moana und Manuela Gasser