Vereine Zuger Schwingerveteranen treffen sich in Hünenberg zur Tagung Alle Mitglieder der Obmannschaft bleiben für zwei weitere Jahre in ihrem Amt. 26.11.2021, 16.23 Uhr

Die Obmannschaft der Zuger Kantonalen Schwingerveteranen (vlnr): Hugo Keiser, Silvia Künzli, Markus Burch und Werner Betschart. Bild: PD

Am Samstag vor einer Woche begrüsste Obmann Markus Burch 60 Personen zur Versammlung der Zuger Kantonalen Schwingerveteranen im Restaurant Degen in Hünenberg. Diese Versammlung findet alle zwei Jahre statt. Nach der Begrüssung und Bestimmung der Stimmenzähler wurde das Protokoll von 2019 genehmigt und verdankt. Unter dem Traktandum vier wurden die Jahresberichte verlesen. Viele Veteranen waren im August 2019 am Eidgenössischen Schwingfest in Zug engagiert. Dieser Anlass bleibt allen in guter Erinnerung und ein weiterer positiver Aspekt ist, dass es einen schönen Betrag in die Vereinskasse gab.