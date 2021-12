Vereine Zehn Löcher knipsen und im Wald den Samichlaus treffen Der Turn- und Sportverband Concordia Baar besuchte den 15. OL des OLV Zug in Steinhausen – und gleichzeitig den Samichlaus. 09.12.2021, 17.08 Uhr

Die Jugendriege des TSV Concordia Baar am Orientierungslauf. Bild: PD

Am Samstag, 4. Dezember, organisierte die Orientierungslauf-Vereinigung (OLV) Zug ihren 15. Samichlaus-OL. Voller Erwartung nahm auch die Jugendriege vom Turn- und Sportverband Concordia Baar an diesem Anlass teil: 14 Kinder und 5 Erwachsene trafen sich um 12 Uhr vor dem Baarer Bahnhof. Mit dem Bus ging es dann Richtung Steinhausen und dann in einem 30-minütigen Fussmarsch an den Steinhauser Waldrand.

Zuerst wurden die Rucksäcke verstaut, verpackt in einen riesigen Plastiksack vom Regen geschützt. Nun wurden die Badges für die Zeiterfassung verteilt, die Laufgruppen gebildet und los! Match, Regen, nasser Boden, nasser Himmel – für die TSVler war dies kein Grund zur Sorge. Es machte sogar Spass, ab und zu in eine Extra-Pfütze zu treten.

Nach dem achten Posten war Samichlaus-Zeit: Jedes Kind präsentierte stolz sein Chlaussprüchli und wurde anschliessend mit einem Säckli belohnt. Die letzten beiden Posten waren dann noch schnell gefunden und gestempelt. Im Ziel wartete heisser Punch sowie Guetzli und Nüssli. Am wärmenden Feuer verging die Zeit schnell und der mitgebrachte Lunch wurde genossen. Gestärkt ging’s nun zurück zum Bus, zurück nach Baar, zurück in die warme Stube und vielleicht auch in die warme Badewanne.

Für den TSV Concordia Baar: Sandra Kilchör