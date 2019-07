Krankenkasse empfiehlt Selbstbefriedigung in heissen Nächten – und erregt ihre Kunden

(pb/watson) Na, war's wieder eine heisse Nacht? Du konntest einfach nicht einschlafen, die verschwitzte Decke klebte an dir wie eine feuchte Briefmarke? Schlaflose Sommernächte können echt nervig sein.

Dann masturbier doch einfach, dann geht das mit dem Einschlafen viel leichter. Das ist nicht unser Tipp, sondern die Empfehlung der Krankenkasse Barmer. In einem Facebook-Beitrag gab die Krankenkasse eben diese Empfehlung am Mittwoch ab.

In dem Beitrag heisst es: «Masturbation hilft beim Einschlafen. Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine.» Der Beitrag erregte (verstehste?) grosse Aufmerksamkeit bei den «Fans» (kann man das bei einer Krankenkasse so sagen?). Einer meinte: «Wow, ich habe definitiv die richtige Krankenkasse.» Eine andere Nutzerin kommentierte: «Da bekommt das Sommerloch glatt 'ne ganz andere Bedeutung.»

Gegenüber der «Rheinischen Post» erklärte ein Barmer-Sprecher den für eine Krankenkasse ungewöhnlichen Hitzetipp so: «Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen.»

Typisch Krankenkasse: Bei den Beschaffungskosten für die für die Selbstbefriedigung benötigten Spielzeuge wollte die Barmer dann nicht helfen. Auf Facebook kommentierte das Social-Media-Team: «Bei der Anschaffung und Durchführung können wir nicht behilflich sein. Von uns kommt nur der Gesundheitstipp.»