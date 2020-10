Am Sonntag, 11. Oktober 2020, wird Christoph Blocher 80 Jahre alt. Gefeiert wird mit der Familie - seiner Frau, seinen Kindern und 12 Enkeln. Im Interview in seiner Villa in Herrliberg schaut der SVP-Übervater zurück auf seine grössten Erfolge und verrät, was er sich zum Geburtstag wünscht.

Silja Hänggi 10.10.2020, 17.00 Uhr