Ameisenigel-Baby vor Rabe und Elster gerettet

Ein junger Ameisenigel wurde mit Vogelverletzungen in ein Zoo-Krankenhaus in Sydney gebracht. Er wurde an der Zentralküste nördlich von Sydney gefunden. Das Baby hatte Kratzer und Vogelpickspuren auf seinem Rücken. Laut dem Krankenhaus erhole sich das Jungtier nun gut.

Visthanna Vimalakanthan 25.10.2020, 11.15 Uhr