Australien: Spezialeinheit rettet uralte Bäume vor Feuer

In der Feuerhölle in Australien gibt es endlich eine gute Nachricht. Spezialkräfte konnten uralte Wollemien, eine Baumart, die Dinosaurier überlebt hat, vom Mega-Feuer retten. Von den einzigartigen Bäumen gibt es nur noch 200 Stück, welche sich nur in Australien befinden.

16.01.2020, 08.38 Uhr