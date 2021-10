Flössen auf dem Ägerisee: Die Bevölkerung zu Besuch am Reisttag

Alle vier bis fünf Jahre schlagen Forstwarte der beiden Korporationen Unter- und Oberägeri grosse Mengen Holz im Bergwald am südwestlichen Ufer des Ägerisees und flössen sie über den See. Bevor die Reise los geht, durfte am Samstag die Bevölkerung einen Augenschein vor Ort nehmen.