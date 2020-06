Das brasilianische Rote Kreuz hat am Dienstag die Korridore des Hauptgrossmarktes in Rio de Janeiro saniert. Damit wollen sie die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Brasilien ist nach den Vereinigten Staaten das zweite Land der Welt, das die höchste Zahl an Infektionen und Todesfälle verzeichnet.

Visthanna Vimalakanthan 24.06.2020, 14.16 Uhr