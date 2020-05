Ein britischer Weltkriegsveteran, der in den vergangenen Wochen knapp 30 Millionen Pfund an Spenden sammelte, hat am Donnerstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er erhielt Glückwünsche aus der ganzen Welt - auch von der Queen und von Premierminister Johnson.

01.05.2020, 09.19 Uhr