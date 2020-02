Die Zahl der Infizierten in China ist in den letzten Tagen fast verzehnfacht. China sendete rund 1'400 medizinisches Militärpersonal in die betroffene Region. Es befinden sich bereits über 4'000 Militärpersonal in Wuhan.

Visthanna Vimalakanthan 13.02.2020, 08.43 Uhr