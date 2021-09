Corona GastroLuzern fürchtet sich vor Ausweitung der Zertifikatspflicht Vergangene Woche verzichtete der Bundesrat noch auf die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Nun könnte sie womöglich bereits am Mittwoch beschlossen werden. Dies verunsichert die Restaurants-Betreiber in der Zentralschweiz. 06.09.2021, 08.52 Uhr

Viele Gastronomie-Betriebe dürften sich laut «PilatusToday» den kommenden Mittwoch wohl rot in der Agenda angestrichen haben. Dann steht die nächste Bundesratssitzung an, an welcher Gesundheitsminister Alain Berset die Zertifikatspflicht definitiv ausweiten will, wie die «SonntagsZeitung» erfahren hat.