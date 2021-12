Omikron: Wirtschaft fordert verkürzte Quarantäne

Wer in Amerika oder Grossbritannien an Corona erkrankt, aber keine Symptome hat, muss nur noch fünf, statt zehn Tage in Quarantäne. Auch in der Schweiz wird über eine Herabsetzung der Quarantäne diskutiert. Das BAG befürchtet nämlich, dass aufgrund der langen Quarantäne bald zu viele Leute bei der Arbeit fehlen.

30.12.2021, 09.42 Uhr