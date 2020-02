Reportage

Corona-Virus: In China geht die Angst vor der zweiten Ansteckungswelle um

In Peking stampfen Hunderte Arbeiter ein Quarantäne-Krankenhaus in Windeseile aus dem Boden. In den nächsten Tagen werden acht Millionen Arbeitsmigranten erwartet - jeder von ihnen könnte das Virus einschleppen. Derweil trauert China um den Corona-Entdecker.