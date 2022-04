Sechseläuten 2022: Das waren die Highlights des Kinderumzugs

Nach der pandemiebedingten Zwangspause hat am Sonntagnachmittag der traditionelle Kinderumzug vor dem Sechseläuten in Zürich erstmals wieder stattgefunden. Tausende Kinder und Hunderte Musikanten in Trachten und historischen Kostümen zogen durch die Zürcher Innenstadt.

Katja Jeggli 24.04.2022, 16.52 Uhr