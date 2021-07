Massnahmengegner ziehen durch die Stadt Luzern. Video: PilatusToday

Video Corona-Skeptiker marschieren wegen Impfsticker durch Luzern Am Montagabend hat in Luzern eine Demonstration von Corona-Skeptikern stattgefunden. Zahlreiche Personen sind durch die Altstadt gezogen. Hintergrund ist die Forderung, dass ungeimpfte Spital- oder Pflegeangestellte künftig mit einem Sticker gekennzeichnet werden sollen. 19.07.2021, 22.22 Uhr

Die Forderung von GLP-Präsident Jürg Grossen, dass ungeimpftes Personal in Spitälern, Altersheimen und Kindertagesstätten künftig mit einem Sticker gekennzeichnet werden soll, hat einen Aufschrei ausgelöst. Auch der Verein «Mass-Voll», der sich vehement gegen die Corona-Massnahmen wehrt, reagierte empört. Als Reaktion auf die Forderung fand am Montagabend ein «spontaner Abendspaziergang» statt, wie PilatusToday berichtete. Dieser startete um 19 Uhr beim Schwanenplatz und führte quer durch die Altstadt. Das Onlineportal zentralplus schrieb in einem Artikel, dass die Demonstration nicht bewilligt gewesen sei. (red)