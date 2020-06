In Genua schreitet der Bau der neuen Autobahnbrücke weiter voran. Die Morandi-Brücke war im August 2018 eingestürzt und riss 43 Menschen in den Tod. In den letzten zwei Wochen wurden nun rund 8000 Kubikmeter Beton im Bauwerk vergossen.

20.06.2020, 15.30 Uhr