Die First Lady wird ausgebuht

Am Dienstag sprach Melania Trump in Baltimore auf einer an Jugendliche gerichtete Veranstaltung gegen Drogenmissbrauch. Die anwesenden Schüler zeigten ihr Missfallen und buhten die First Lady aus. Grund dafür dürften die harten Beschimpfungen vom US-Präsident sein, welche er im Sommer an Baltimore gerichtet hat.