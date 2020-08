Als die Hadsch-Wallfahrt am Sonntag zu Ende ging, vollzogen die Pilger eine der letzten Riten der Hadsch-Wallfahrt. In diesem Jahr durften nur noch 1'000 Pilger kontrolliert die Kaaba in Mekka umrunden.

Vimalakanthan Visthanna 03.08.2020, 17.30 Uhr