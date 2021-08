Dietikon 41-Jähriger bei Explosion in Wohnung schwer verletzt In Dietikon ist es heute Mittag zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei wurde ein Mann, der sich in der betroffenen Wohnung befand, schwer verletzt. Eine 71-jährige Passantin zog sich durch herabfallende Glassplitter leichte Verletzungen zu. 11.08.2021, 16.27 Uhr

Bei einer Explosion in einer Wohnung in Dietikon sind am Mittwochmittag ein 41-jähriger Mann schwer sowie eine Passantin leicht verletzt worden. Gegen zwölf Uhr war es in der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstrasse zur Explosion gekommen. Der 41-jährige Mieter, der alleine in der Wohnung war, erlitt Verbrennungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Universitätsspital Zürich gefahren. Eine 71-jährige Passantin wurde auf dem Trottoir durch herabfallende Glasscherben leicht verletzt. Sie musste ebenfalls in ein Spital transportiert werden.