Pistenbully gestohlen: Skigebiet Engelberg-Titlis wirbt in Zürich

«Wer das Fahrzeug findet, kann zwei Jahreskarten gewinnen»: Der im Skigebiet Engelberg-Titlis ‹entwendete› Pistenbully war in die Stadt Zürich gebracht worden. Video: PilatusToday/Engelberg-Titlis

Engelberg Pistenbully gestohlen: Skigebiet Engelberg-Titlis lanciert aussergewöhnliche Werbeaktion Die Meldung klingt spektakulär: Auf dem Titlis ist nach dem Après-Ski ein Pistenbully gestohlen worden. Das kursiert aktuell auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Dabei handelt es sich allerdings um eine Werbeaktion des Skigebiets. Andreas Wolf Jetzt kommentieren 30.11.2021, 08.49 Uhr

«Uns ist ein Pistenfahrzeug abhandengekommen, welches momentan in Zürich gesucht wird», so fängt die Mitteilung des Skigebiets Engelberg-Titlis an. Und tatsächlich: Ab Dienstag steht ein roter Pistenbully in der Stadt Zürich, wie im Werbefilm, über den «PilatusToday» am Montag berichtete, zu sehen ist. Wer das Fahrzeug in Zürich finde, könne zwei Jahreskarten gewinnen.