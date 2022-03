Fasnacht Schwyz Freudendtänze auf dem Hauptplatz Der Hauptplatz in Schwyz war am Güdelmontag ein Menschenmeer. Impressionen im Video. Jetzt kommentieren 28.02.2022, 17.46 Uhr

Alle erfreuten sie sich am fasnächtlichen Treiben oder machten selber mit in einer Guuggenmusigen, bei den Güdelmändigern oder bei den Schwyzer Nüsslern. Alleine in der Dorfbächler-Rott waren es 80 Maschgraden. Die Nüssler verteilten sich im Verlauf des Nachmittags in diverse Beizen. Kein Wunder: Denn schon beim Mittagessen waren 160 Maschgraden versammelt, am Nachmittag dürften es über 200 gewesen sein.

«Die Maskengarderobe hatte noch nie so viele Vorbestellungen», kommentierte Maschgradenvater René Schlegel. Beide Rotten besuchten am Morgen das Altersheim Acherhof, wo sie den betagten Mitmenschen Heiterkeit in ihren Alltag brachten. «Hüt isch Maschgäräpflicht, nid nur im Altersheim», gab ein Hudi unmissverständlich zu verstehen. Unser Clip zeigt die Maschgraden vor der Pfarrkirche Schwyz und einen Auftritt der Rampassä vor dem Wyssen Rössli. (red)

