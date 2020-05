Das Fischerparadies Lungern erwartet für das Pfingstwochenende einen Ansturm an Fischern. Am Samstag blieb der jedoch aus. Bis zu 200 Fischer zählten die Verantwortlichen vom Fischerladen, die auch die Tagespatente verkaufen. Die Regenbogenforellen haben am Samstag zudem wegen der Bise schlecht angebissen. Mehr Glück könnten die Fischer am Pfingstmontag haben. Da sollte die Bise nachlassen.

30.05.2020, 14.17 Uhr