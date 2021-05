Tagung - Folgen häuslicher Gewalt für Kinder während der Pandemie

Je länger je mehr nimmt die psychische Belastung auf Kinder und Jugendliche zu. Laut dem Kinderschutz Schweiz sind die Plätze für sie in psychiatrischen Kliniken komplett ausgelastet. Gleichzeitig gelangen immer mehr Fälle an die Kesb. Die Stadt Luzern hat an einer Tagung mit Experten über häusliche Gewalt in Zeiten von Corona diskutiert.

Martina Birrer und Andreas Wolf, Tele 1 19.05.2021, 20.52 Uhr