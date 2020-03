Gesundheitsminister Berset warnt: «Fahren Sie über Ostern nicht ins Tessin!»

Am Freitag zog der Bundesrat elf Tage nach Ausrufung der «ausserordentlichen Lage» in der Schweiz eine erste Bilanz. Er lobte die Schweizer Bevölkerung, dass sie sich so gut an die Massnahmen des Bundes hält. Genau so müsse es weiter gehen. Er warnte davor, an Ostern ins Tessin zu fahren. Zudem appellierte er nochmals an die ältere Bevölkerung: «Bleiben Sie zuhause.»

Visthanna Vimalakanthan 27.03.2020, 15.57 Uhr