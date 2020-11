Gondeln im Dauer-Desinfektionsnebel: Ein Skigebiet rüstet sich für die Corona-Saison

Die Gletscher-Skisaison läuft auf dem Titlis schon seit Mitte Oktober. Bis jetzt mit sehr guten Besucherzahlen. Damit das auch in der Hauptsaison so bleibt, investieren die Bergbahnen Titlis-Engelberg viel Geld in ihr Corona-Schutzkonzept.

SDA 11.11.2020, 13.58 Uhr